"Wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych? To jest sprawa, która dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich"

Dla Donalda Trumpa jedyną szansą jest pogłębianie podziału, bo to on ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co się wczoraj działo. To jest wielka nauczka dla wszystkich polityków, jaką wielką ponoszą odpowiedzialność za słowa - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Paweł Kowal, były wiceszef MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Tak, to jest wina polityków. Politycy, kiedy zachowują się w taki sposób jak Donald Trump, mogą stracić kontrolę z wielką stratą dla wszystkich - ocenił. Nie zgodził się ze stwierdzeniem prezydenta Andrzeja Dudy, że "wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych".

W trakcie środowego posiedzenia, mającego zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów i wygraną w wyborach prezydenckich demokraty Joe Bidena do Kongresu wtargnęli zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa. Deputowani wstrzymali obrady i zostali ewakuowani. W trakcie środowych zamieszek na terenie Kapitolu życie straciły cztery osoby, w tym jedna kobieta została zastrzelona przez policję. Demonstranci późnym popołudniem i wieczorem opuścili Kapitol i jego otoczenie, ale zapowiedzieli, że wrócą tam w czwartek.

Po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa do budynku Kongresu część pracowników Białego Domu złożyła rezygnację. Stacja CNN podaje też, że niektórzy członkowie rządu prowadzą rozmowy na temat odsunięcia Trumpa od władzy jeszcze przed 20 stycznia, gdy stery w państwie oficjalnie miał przejąć zwycięzca listopadowych wyborów Joe Biden.

Trump "cały czas podburzał tłum aż przekroczył pewną granicę"

Do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Dla Donalda Trumpa jedyną szansą jest pogłębianie podziału, bo to on ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co się wczoraj działo. Nie ma żadnych wątpliwości, jeśli ktoś obserwuje życie polityczne. To jest wielka nauczka dla wszystkich polityków, jaką wielką ponoszą odpowiedzialność za słowa - powiedział Kowal.

- Donald Trump wbrew swoich najbliższych współpracownikom, wbrew ekspertom, wbrew czołowym postaciom jego partii cały czas zaprzecza wynikowi wyborów, cały czas podburzał tłum aż przekroczył pewną granicę - ocenił.

Jak zaznaczył, "dzisiaj jest czas, żeby to nazwać po imieniu". - Tak, to jest wina polityków. Politycy, kiedy zachowują się w taki sposób, jak Donald Trump mogą stracić kontrolę nad rzeczywistością i mogą stracić kontrolę z wielką stratą dla wszystkich, bo to, co się dzieje w Ameryce w oczywisty sposób dotyczy nas wszystkich, dotyczy także bezpieczeństwa całego zachodniego świata - mówił Kowal.

"Jak to jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych? To jest podstawowa lekcja na temat bezpieczeństwa dzisiaj na świecie"

W czwartek po północy na Twitterze prezydent Andrzej Duda napisał, że "wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym".

- To jest podstawowa lekcja na temat bezpieczeństwa dzisiaj na świecie. Jak to jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych? Popatrzmy na to w kontekście Paktu Północnoatlantyckiego, w kontekście całej osi współpracy Unia Europejska – Stany Zjednoczone. To jest sprawa, która dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich - tak słowa prezydenta skomentował Paweł Kowal.

- Jeżeli sobie właściwie tego nie poustawiamy w głowie i nie zobaczymy, jakie są potencjalne polityczne konsekwencje tego, co wyprawia Donald Trump i kwestionowania wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, to na koniec nam wyjdzie - mówię o wypowiedzi prezydenta Dudy - że ludzie pomyślą, że poważne państwa na świecie to są Chiny i Rosja - dodał.

Autor:kb\mtom

Źródło: TVN24