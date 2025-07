USA wstrzymują dostawy części pocisków do Ukrainy. Szef MON komentuje

Szef MON: żałuję, że Amerykanie podjęli decyzję o wstrzymaniu dostaw części amunicji Ukraini Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował decyzję Stanów Zjednocznych o wstrzymaniu przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainie.

Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly stwierdziła, że decyzję podjęto, aby "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".

Według źródeł Politico, urzędnicy Pentagonu już w marcu przygotowali plany wstrzymania dostaw części amunicji, zgodnie z którymi miały one zostać przekierowane do USA lub Izraela.

Biały Dom potwierdził doniesienia portalu Politico o wstrzymaniu przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainie. Jak napisała w oświadczeniu zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja została podjęta, aby "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu po przeglądzie DOD (Pentagonu - red.) wsparcia wojskowego i pomocy udzielanej przez nasz kraj innym krajom na całym świecie".

Kosiniak-Kamysz: trzeba dalej wspierać Ukrainę

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił na środowej konferencji, że decyzja USA nie jest dla Polski dobrą informacją. Podkreślił, że Ukraina broni nas przed Rosją, dlatego trzeba ją wspierać, aby wytrwała. Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że kraje europejskie podejmują coraz większe wysiłki we wspieraniu Ukrainy.

- Żałuję, że taką decyzję Amerykanie podejmują, wolałbym, żeby to szło w zupełnie innym kierunku - powiedział.

- Widać, że nie ma dobrej woli ze strony Federacji Rosyjskiej do zawarcia rozejmu, pokoju, zawieszenia broni, czegokolwiek tak naprawdę, żadnego z tych elementów. Tym bardziej trzeba dalej z całą stanowczością, w interesie Polski i Europy, wspierać Ukrainę - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Wstrzymanie dostaw do Ukrainy

Oświadczenie Białego Domu jest komentarzem do wcześniejszych doniesień Politico o tym, że Pentagon postanowił wstrzymać dostawy niektórych rodzajów pocisków na Ukrainę w związku z niskim poziomem zapasów w swoim arsenale.

Według telewizji PBS, pociski objęte wstrzymaniem to rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm (według Politico chodzi o pociski kierowane), pociski GMRLS do systemów artylerii rakietowej HIMARS oraz rakiety AIM-7 używane w systemach obrony powietrznej NASAMS oraz w myśliwcach F-16.

Decyzję o wstrzymaniu części pomocy - udzielanej jeszcze w ramach pakietu zatwierdzonego przez prezydenta Joe Bidena - miał podjąć znany ze sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. W wydanym oświadczeniu Colby nie zaprzeczył doniesieniom, lecz zaznaczył, że Pentagon "nadal dostarcza prezydentowi solidne opcje mające na celu kontynuację pomocy wojskowej dla Ukrainy, zgodnie z jego celem, jakim jest zakończenie tej tragicznej wojny".

Według źródeł Politico, urzędnicy Pentagonu już w marcu przygotowali plany wstrzymania dostaw części amunicji, według których miały one zostać przekierowane do USA lub Izraela.

