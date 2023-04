Mateusz Morawiecki: podjęliśmy wysiłek, by zwiększyć wydatki na produkcję amunicji w Polsce

Morawiecki pod koniec marca po posiedzeniu rządu informował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej. Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na program zwiększania produkcji amunicji. To zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w Polsce - mówił wówczas szef rządu.