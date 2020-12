Prokurator generalny USA William Barr udzielił pierwszego komentarza na temat uczciwości procesu wyborczego od 3 listopada. Wcześniej przed wyborami ten bliski współpracownik Donalda Trumpa kilkukrotnie ostrzegał, że masowe głosowanie korespondencyjne może przyczynić się do oszustw. W trakcie jego pracy w resorcie, w tym i w trakcie kampanii, demokraci często zarzucali mu uleganie presji Białego Domu, co minister odrzucał.

- Do tej pory nie odnotowano oszustw na skalę, która mogłaby spowodować zmianę wyniku wyborów prezydenckich w USA - powiedział we wtorek prokurator generalny USA William Barr. Dodał, że jego resort nie odnotował niczego, co by potwierdzało, że maszyny wyborcze programowano w USA tak, by prowadziły do fałszerstw.