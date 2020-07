Niepewny los słynnej świątyni niepokoi USA. Dziś jest tam muzeum, może być meczet

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wzywa władze Turcji, by słynna świątynia Hagia Sophia pozostała muzeum. Apel szefa amerykańskiej dyplomacji ma związek z orzeczeniem tureckiego sądu, które może utorować drogę do wniosków o przekształcenie zabytku z powrotem w meczet.

"Wzywamy rząd Turcji do dalszego utrzymywania świątyni Hagia Sophia jako muzeum, co powinno stanowić przykład zaangażowania Ankary w poszanowanie tradycji wiary i historycznej różnorodności, które przyczyniły się do powstania Republiki Turcji. Chcemy także zapewnienia, że świątynia pozostanie dostępna dla wszystkich" - oświadczył w środę Mike Pompeo.