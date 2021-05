Strzały na Times Square. Troje przechodniów, w tym czteroletnia dziewczynka, trafiło do szpitala

Na Times Square w Nowym Jorku doszło w sobotę do bójki między kilkoma mężczyznami. Padły strzały, ranni zostali przechodnie - dwie kobiety i czteroletnia dziewczynka.

Ranne osoby są w szpitalu, ich życie nie jest zagrożone - informuje policja, która szuka sprawców. Według relacji policji dziewczynka z rodziną kupowała w momencie zdarzenia zabawki, kula trafiła ją w nogę. Ranna został też 23-letnia mieszkanka Rhode Island i 43-letnia mieszkanka New Jersey. Ratownicy zabrali je do miejscowego szpitala, w którym dziewczynka przeszła operację.

"Na szczęście ci niewinni przechodnie są w stabilnym stanie" - napisał na Twitterze, burmistrz Bill de Blasio. "Sprawcy tej bezsensownej przemoc są poszukiwani i staną przed sądem. Napływ nielegalnej broń do naszego miasta musi się skończyć" - dodał.

Cztery lub pięć strzałów

Komisarz policji Dermot Shea powiedział, że strzelała co najmniej jedna osoba. Motyw konfliktu, który zakończył się strzałami, jest nadal nieznany. Według komisarza niego w walce brało udział od dwóch do czterech mężczyzn. Incydent trwał bardzo krótko, a w pobliżu stał policjant, który słyszał cztery do pięciu strzałów.