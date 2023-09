Mariusz Błaszczak podpisał umowę offsetową na zakup śmigłowców Apache

Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał w Mesie w stanie Arizona umowę offsetową z koncernem Lockheed Martin, związaną z zakupem śmigłowców Apache. Maszyny trafią na wschodnią flankę NATO, do 18. Dywizji Zmechanizowanej - poinformowało polski resort obrony.

- To są kluczowe elementy dla skuteczności tych maszyn. Jest to pierwsza z całego szeregu umów offsetowych, bo tak stanowi polskie prawo. Jesteśmy w procesie negocjacji warunków szczegółowych pozyskania 96 helikopterów uderzeniowych Apache. Szacujemy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę główną - poinformował minister podczas briefingu w zakładach Boeinga w Mesie pod Phoenix.

Zapowiedział również, że wkrótce podpisze też kolejne umowy offsetowe: w ciągu najbliższych dni z General Electric na serwisowanie silników śmigłowców - takie same silniki są w zakupionych przez Polskę helikopterach Augusta-Westland AW101 i AW149 ze Świdnika - oraz z Boeingiem dotyczącą obsługi, napraw i serwisowania samych maszyn.

Błaszczak stwierdził, że liczy na jak najszybszy termin dostaw, ale zaznaczył, że do tego czasu w ramach uzgodnień z szefem Pentagonu Lloydem Austinem Polska otrzyma w przyszłym roku na zasadzie leasingu 8 śmigłowców z zasobów US Army.

Błaszczak zaznaczył, że w sfinansowaniu zakupów MON pomóc ma m.in. ogłoszony w poniedziałek przez Departament Stanu kredyt w wysokości 2 miliardów dolarów w ramach programu Foreign Military Financing (FMF). Jak dodał, zakup ten wpisuje się w strategię wzmacniania polskich sił lądowych, które według planu mają być najsilniejsze w Europie. - To kredyt na bardzo dobrych warunkach, to kredyt, który wykorzystamy w finansowaniu naszych zakupów zbrojeniowych tu, w Stanach Zjednoczonych. Będzie też stanowił punkt wyjścia w zabieganiu o kredytowanie innych przedsięwzięć - stwierdził szef MON.

MON: Apache trafią do "Żelaznej Dywizji"

"Śmigłowce Apache trafią na wschodnią flankę NATO, do Żelaznej Dywizji. Są to najlepsze na świecie śmigłowce uderzeniowe. Apache będą przeznaczone do współpracy z czołgami Abrams" - poinformowano.