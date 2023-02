Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Alejandro Mayorkas w Polsce: prezydent Biden zakomunikuje jedność z Polską, Ukrainą i sojusznikami

- Prezydent Biden na pewno jest dumny z tego, że może przybyć tu, do Polski, będzie w stanie zakomunikować nasze głębokie przekonanie, że stoimy po słusznej stronie, po stronie Ukrainy - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że "co do konkretnego planu podróży pana prezydenta, to on go będzie osobiście określał i o nim mówił".