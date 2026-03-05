Logo strona główna
Polska

USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Chciałbym prosić o bardzo precyzyjne wypowiedzi"

pap_20260212_0C6
Karol Nawrocki: Stany Zjednoczone są obiektywnie naszym najważniejszym sojusznikiem
Źródło: TVN24

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby powiedział, że Stany Zjednoczone "próbowałyby odwieść" Polskę, Niemcy lub kraje skandynawskie od rozwijania swoich zdolności nuklearnych. Zdaniem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza słowa amerykańskiego wiceministra "nie oddają" jednak całości jego wypowiedzi. Prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że rozwój polskich zdolności jądrowych powinien zawsze odbywać się z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

W środę wiceminister obrony USA Elbridge Colby został zapytany podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations o zdanie na temat trwających rozmów krajów europejskich, dotyczących uzyskania przez te państwa broni jądrowej, albo rozszerzenia francuskiego czy brytyjskiego parasola nuklearnego na inne kraje kontynentu.

- Nie słyszałem wiarygodnych informacji na temat tego, by europejskie rządy naprawdę myślały o niezależnym nabyciu (broni atomowej - red.) i złamaniu ich zobowiązań wynikających z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - odpowiedział Colby. - Z punktu widzenia ministerstwa obrony jest to jak najbardziej stosowne i rozsądne, by europejski wkład w odstraszanie nuklearne NATO był większy - dodał. - Niezależne odstraszanie jądrowe Wielkiej Brytanii czy Francji przyczynia się do odstraszania i obrony NATO. Więc to jest coś dobrego - podkreślił.

W związku z tym był również pytany o to, czy w przypadku, gdyby władze Niemiec, Polski albo krajów skandynawskich zwróciły się do USA w sprawie tego, że chcą rozwijać swoje własne zdolności nuklearne, Waszyngton próbowałby odwieść je od tego pomysłu.

- Tak, myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Myślę, że, oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali - odpowiedział Colby. - To hipotetyczne, ale jesteśmy przeciwni takiej ewentualności - dodał.

Kosiniak-Kamysz: to nie jest nic nowego

O słowa wiceszefa Pentagonu był pytany wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej.

- Chciałbym prosić o bardzo precyzyjne wypowiedzi, bo widziałem nagłówki w prasie, w internecie, tytuły, które nie oddają godzinnej wypowiedzi sekretarza Colby’ego. On mówił o indywidualnych zdolnościach poszczególnych państw i tutaj amerykański sceptycyzm w tej sprawie jest znany. Ograniczenie rozwoju zdolności nuklearnych pojedynczych państw to jest strategia Ameryki od dawna, to nie jest nic nowego - zaznaczył szef MON.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP/Art Service

Podkreślił, że Colby bardzo pozytywnie wypowiedział się w sprawie zwiększenia zdolności sojuszniczego odstraszania. - W naszych działaniach nie myślimy o żadnych innych niż sojuszniczych zdolnościach odstraszania nuklearnego. Wszystko ma być w porozumieniu z kwaterą główną NATO w Brukseli. Wszystko ma być w ramach sojuszniczych deklaracji i współdziałania Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, krajów skandynawskich – podkreślił.

- Tu nikt nie mówi o indywidualnych, tylko o sojuszniczych zdolnościach (…). Rozwój zdolności europejskich, sojuszniczych do odstraszania ma wsparcie i było wyrażone w tym spotkaniu - dodał szef MON. - Nie warto ulegać chwilowej emocji klikalności, żeby w tak ważkim temacie nie doprecyzować wszystkich tych elementów – dodał.

Nawrocki: USA są naszym najważniejszym sojusznikiem

Sprawę na konferencji prasowej komentował również prezydent Karol Nawrocki. - Stany Zjednoczone są obiektywnie od wielu dekad naszym najważniejszym sojusznikiem  w zakresie bezpieczeństwa, technologii, gospodarki, to jest rzecz oczywista. - To nie tylko (tak - red.), że mówi to prezydent Polski, ale to jest pewien obiektywny obraz naszej rzeczywistości. Nie mamy chyba co do tego wątpliwości - ocenił prezydent.

Zdaniem Nawrockiego rozwój polskich zdolności jądrowych powinien odbywać się "zawsze w uszanowaniu międzynarodowego prawa".  - To jest rzecz naturalna - podkreślił.

- W tym kontekście natomiast warto byłoby, aby gdy ogłasza się choćby współpracę w zakresie broni atomowej, broni jądrowej z Paryżem, z Francją ważne byłoby (...) żeby wtajemniczyć w tego typu dyskusje zwierzchnika sił zbrojnych. Szczególnie, że niedawno podpisaliśmy traktat z Nancy - mówił Nawrocki. - Myślę, że jeśli są takie plany europejskie, to zwierzchnik sił zbrojnych powinien o nich przed wywiadami medialnymi i prasowymi wiedzieć - zaznaczył.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

Karol Nawrocki Broń atomowa Władysław Kosiniak-Kamysz USA Pentagon bezpieczeństwo Dyplomacja
