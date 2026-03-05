USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Chciałbym prosić o bardzo precyzyjne wypowiedzi"

Karol Nawrocki: Stany Zjednoczone są obiektywnie naszym najważniejszym sojusznikiem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby powiedział, że Stany Zjednoczone "próbowałyby odwieść" Polskę, Niemcy lub kraje skandynawskie od rozwijania swoich zdolności nuklearnych. Zdaniem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza słowa amerykańskiego wiceministra "nie oddają" jednak całości jego wypowiedzi. Prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że rozwój polskich zdolności jądrowych powinien zawsze odbywać się z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

W środę wiceminister obrony USA Elbridge Colby został zapytany podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations o zdanie na temat trwających rozmów krajów europejskich, dotyczących uzyskania przez te państwa broni jądrowej, albo rozszerzenia francuskiego czy brytyjskiego parasola nuklearnego na inne kraje kontynentu.

- Nie słyszałem wiarygodnych informacji na temat tego, by europejskie rządy naprawdę myślały o niezależnym nabyciu (broni atomowej - red.) i złamaniu ich zobowiązań wynikających z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - odpowiedział Colby. - Z punktu widzenia ministerstwa obrony jest to jak najbardziej stosowne i rozsądne, by europejski wkład w odstraszanie nuklearne NATO był większy - dodał. - Niezależne odstraszanie jądrowe Wielkiej Brytanii czy Francji przyczynia się do odstraszania i obrony NATO. Więc to jest coś dobrego - podkreślił.

W związku z tym był również pytany o to, czy w przypadku, gdyby władze Niemiec, Polski albo krajów skandynawskich zwróciły się do USA w sprawie tego, że chcą rozwijać swoje własne zdolności nuklearne, Waszyngton próbowałby odwieść je od tego pomysłu.

- Tak, myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Myślę, że, oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali - odpowiedział Colby. - To hipotetyczne, ale jesteśmy przeciwni takiej ewentualności - dodał.

Kosiniak-Kamysz: to nie jest nic nowego

O słowa wiceszefa Pentagonu był pytany wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej.

- Chciałbym prosić o bardzo precyzyjne wypowiedzi, bo widziałem nagłówki w prasie, w internecie, tytuły, które nie oddają godzinnej wypowiedzi sekretarza Colby’ego. On mówił o indywidualnych zdolnościach poszczególnych państw i tutaj amerykański sceptycyzm w tej sprawie jest znany. Ograniczenie rozwoju zdolności nuklearnych pojedynczych państw to jest strategia Ameryki od dawna, to nie jest nic nowego - zaznaczył szef MON.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP/Art Service

Podkreślił, że Colby bardzo pozytywnie wypowiedział się w sprawie zwiększenia zdolności sojuszniczego odstraszania. - W naszych działaniach nie myślimy o żadnych innych niż sojuszniczych zdolnościach odstraszania nuklearnego. Wszystko ma być w porozumieniu z kwaterą główną NATO w Brukseli. Wszystko ma być w ramach sojuszniczych deklaracji i współdziałania Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, krajów skandynawskich – podkreślił.

- Tu nikt nie mówi o indywidualnych, tylko o sojuszniczych zdolnościach (…). Rozwój zdolności europejskich, sojuszniczych do odstraszania ma wsparcie i było wyrażone w tym spotkaniu - dodał szef MON. - Nie warto ulegać chwilowej emocji klikalności, żeby w tak ważkim temacie nie doprecyzować wszystkich tych elementów – dodał.

Nawrocki: USA są naszym najważniejszym sojusznikiem

Sprawę na konferencji prasowej komentował również prezydent Karol Nawrocki. - Stany Zjednoczone są obiektywnie od wielu dekad naszym najważniejszym sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa, technologii, gospodarki, to jest rzecz oczywista. - To nie tylko (tak - red.), że mówi to prezydent Polski, ale to jest pewien obiektywny obraz naszej rzeczywistości. Nie mamy chyba co do tego wątpliwości - ocenił prezydent.

Zdaniem Nawrockiego rozwój polskich zdolności jądrowych powinien odbywać się "zawsze w uszanowaniu międzynarodowego prawa". - To jest rzecz naturalna - podkreślił.

- W tym kontekście natomiast warto byłoby, aby gdy ogłasza się choćby współpracę w zakresie broni atomowej, broni jądrowej z Paryżem, z Francją ważne byłoby (...) żeby wtajemniczyć w tego typu dyskusje zwierzchnika sił zbrojnych. Szczególnie, że niedawno podpisaliśmy traktat z Nancy - mówił Nawrocki. - Myślę, że jeśli są takie plany europejskie, to zwierzchnik sił zbrojnych powinien o nich przed wywiadami medialnymi i prasowymi wiedzieć - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Konferencja szefa NBP. Oglądaj na żywo