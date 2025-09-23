Prezydent Nawrocki spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ

Przydacz o spotkaniu prezydenta Nawrockiego z przywódcami państw bałtyckich w Nowym Jorku Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Sekretarzem Generalnym ONZ @antonioguterres. pic.twitter.com/PKV4Ohnjac — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 22, 2025 Rozwiń Źródło: X

Spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Nawrocki odbył też szereg innych spotkań. O sytuacji w regionie rozmawiał z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem.

Rozmowy odbyły się odbyły się na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak informował wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, spotkania te stanowiły okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.

Z kolei inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja były wśród tematów spotkania Karola Nawrockiego i prezes oraz dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat.

