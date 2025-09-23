Prezydent Nawrocki spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.
Spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki odbył też szereg innych spotkań. O sytuacji w regionie rozmawiał z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem.
Rozmowy odbyły się odbyły się na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak informował wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, spotkania te stanowiły okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.
Z kolei inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja były wśród tematów spotkania Karola Nawrockiego i prezes oraz dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA