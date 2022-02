Mark Brzezinski z przesłaniem do Polaków. "To dla mnie zaszczyt, że mogę być znowu w Warszawie"

Mark Brzezinski został zaprzysiężony na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce 19 stycznia. Dwa dni później przyjechał do Warszawy, by rozpocząć swą misję dyplomatyczną w naszym kraju.

W poniedziałek ambasada USA w Polsce opublikowała na Twitterze nagranie z przesłaniem ambasadora do Polaków. - Dzień dobry, nazywam się Mark Brzezinski, bardzo się cieszę, że jestem nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. To dla mnie, Amerykanina polskiego pochodzenia, spełnienie marzeń i wielki zaszczyt - powiedział dyplomata.

Ambasador USA w Polsce o swoim ojcu, Zbigniewie Brzezinskim

Jak dodał, podróż do Polski jest "domknięciem drogi", którą przebył niegdyś jego dziadek Tadeusz Brzezinski, polski dyplomata z Przemyśla. - Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, mój dziadek został mianowany Konsulem Generalnym w Montrealu tuż przed inwazją nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Zarówno on, jak i mój ojciec Zbigniew Brzezinski przeżyli wojnę i zaczęli budować nowe życie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych - przypomniał.

Mark Brzezinski mówił, że gdy był dzieckiem, jego ojciec był już czołowym strategiem w dziedzinie polityki zagranicznej i pełnił funkcje doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. - Polski imigrant odbywający jedną z kluczowych ról w rywalizacji z Sowietami, w kluczowym okresie zimnej wojny. To jest możliwe tylko w Ameryce - ocenił.

Jak dodał, cała trójka dorastała w stanach New Jersey i Wirginia, a każdego lata wyjeżdżała do Maine biwakować i łowić ryby. - (To - red) wyrobiło we mnie zamiłowanie do spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Cieszę się, że będę mógł odwiedzać liczne cuda natury w Polsce podczas pełnienia mojej misji - podkreślił Brzezinski.