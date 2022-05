Piotr Gliński: agresja Rosji na Ukrainę to także konsekwencja komunizmu

- Ta świadomość jest nam potrzebna także współcześnie, przecież ta obecna agresja to jest także konsekwencja komunizmu - powiedział w USA wicepremier Piotr Gliński. - To postkomuniści, to system, który wyrósł z komunizmu dalej realizuje w sposób szalenie agresywny zło, które jest niestety zaklęte w tym nieszczęsnym narodzie, który uległ komunizmowi kiedyś, a teraz realizuje swoje imperialne cele poprzez agresywne wojny - dodał.