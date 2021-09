USA-Meksyk. Straż graniczna odnalazła dwoje dzieci przy rzece Rio Grande

Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej znaleźli dwoje porzuconych dzieci przy rzece Rio Grande na granicy z Meksykiem. Jak się okazało, dwulatek i trzymiesięczna dziewczynka to obywatele Hondurasu. Dzieci trafiły do pobliskiego posterunku granicznego, są zdrowe.

Funkcjonariusze na łodziach patrolowali we wtorek rzekę w okolicy miasta Eagle Pass. Na brzegu dostrzegli niespotykane w takim środowisku kolory. Gdy dotarli w to miejsce, odnaleźli dwoje małych dzieci. Pod nosidełkiem schowana była notatka, że dzieci są obywatelami Hondurasu. To rodzeństwo - dwuletnia dziewczynka i trzymiesięczny chłopiec.