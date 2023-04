Mateusz Morawiecki w Waszyngtonie: zrobiliśmy to, co do nas należało, reszta leży po stronie amerykańskiej

Ukraińcy kupują od nas produkowaną w Polsce broń za pieniądze pozyskiwane z międzynarodowych instytucji - powiedział we wtorek w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. - To bardzo dobra wiadomość dla naszego przemysłu, dla naszych pracowników - dodał szef polskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek do Waszyngtonu. Około godziny 20.30 polskiego czasu spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Premier podczas briefingu po spotkaniu podkreślał, że bliskie relacje Polski i USA to "najlepsza szczepionka na rosyjski imperializm".

Dopytywany o wzmocnienie dla Ukrainy, premier powiedział, że "Amerykanie będą dostarczać dodatkowe transporty broni". - Rozmawialiśmy między innymi o bradleyach, o czołgach Abrams. My, jako Polacy, zrobiliśmy to, co do nas należało. Reszta leży po stronie amerykańskiej - powiedział premier.