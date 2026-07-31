Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kongresmenka: USA muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki

|
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie
Wybuch i alarm. Co się wydarzyło w Tarnawie-Kolonii?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA
Kongresmenka demokratów Marcy Kaptur stwierdziła, że czwartkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest niedopuszczalne. Do sprawy odniósł się również kongresmen republikanów Don Bacon. Zwrócił uwagę na kwestię rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski.

Kongresmenka demokratów Marcy Kaptur oświadczyła, że wtargnięcie pocisku w polską przestrzeń "jest nie do zaakceptowania, a Stany Zjednoczone muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wesprzeć naszych sojuszników w NATO".

Jak oceniła, najlepszym sposobem, by bronić sojuszników USA i chronić ludność cywilną, "jest pomoc Ukrainie w powstrzymywaniu tych ataków u ich źródła". Kongresmenka opowiedziała się też za zwiększeniem pomocy dla Ukrainy i rozszerzeniem produkcji systemów obrony powietrznej wraz z sojusznikami.

Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Dodała też, że "argumenty za silniejszą, stałą obecnością USA w Polsce są przekonujące", ponieważ, jak zaznaczyła, to "kluczowy sposób koordynowania działań i odstraszania dalszej rosyjskiej agresji".

Kaptur jest współprzewodniczącą polsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego (Poland Caucus) w Kongresie.

Republikański kongresmen: Hegseth popełnił błąd

Kongresmen z Partii Republikańskiej Don Bacon poproszony o komentarz do czwartkowego zdarzenia, zwrócił uwagę na kwestię rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski.

Ocenił, że szef Pentagonu Pete Hegseth popełnił błąd, wycofując brygadę pancerną z Polski oraz z Rumunii. Przypomniał, że prezydent Donald Trump polecił ministrowi obrony (wojny) przywrócić 5 tys. żołnierzy do Polski, ale - jak ocenił - "Pentagon ociąga się" z wykonaniem tego polecenia.

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- To szkodzi odstraszaniu i podważa zaufanie, jakim nasi najbliżsi sojusznicy darzą nasze przywództwo - ocenił kongresmen Bacon, który był jednym z czołowych krytyków nagłego wycofania brygady pancernej z Polski w maju, uznając decyzję i sposób jej podjęcia za "haniebny".

Rakieta spadła na terytorium Polski

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska.

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała po południu, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości".

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
30 min
pc
Oglądaj najnowsze wydanie "Faktów"
Fakty
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
RosjaUSAbezpieczeństwoWojsko
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Tu grzmi już rano
METEO
imageTitle
Przyjechali na turniej i zniknęli bez śladu. Policja szuka całej kadry
EUROSPORT
imageTitle
Dumny trener GKS-u. "Musieliśmy wzbić się na wyżyny"
EUROSPORT
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, przemarsze, spektakl i koncert
WARSZAWA
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
BIZNES
upał lato gorąco
Nieznośny skwar. Czerwono w ośmiu województwach
METEO
30 min
pc
Deepfake, chatbot, reklama. Kiedy AI trzeba będzie oznaczać?
Czas przyszły
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną
O godzinie 3.46 huk, o 3.50 syreny. "Czas krytyczny to było około 13 minut"
Polska
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
WARSZAWA
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Pięć milionów złotych do wygrania w Lotto
BIZNES
Donald Trump
Zapowiadał, że Ukraina dostanie licencję. Teraz "nie jest pewny"
Świat
imageTitle
Barcelona kusi Argentyńczyka. Jest skarga jego klubu
EUROSPORT
15 min
pc
Czekał kilka godzin. "Miałem trzy sekundy, żeby zrobić zdjęcie"
Rozmowy o końcu świata
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Rośnie tragiczny bilans ofiar. Ostrzegają: to może nie być koniec
Świat
Mariusz Gosek
Gosek wybuchł śmiechem po pytaniu dziennikarzy
Polska
Służby w miejscu upadku rosyjskiej rakiety
Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Iwona Cygan (PLUS)
Zbrodnia, zmowa milczenia i śledztwo po latach. Czy to finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan?
Rafał Molenda
imageTitle
Fręch napędziła strachu trzeciej rakiecie świata
EUROSPORT
Migranci na granicy Ceuty
Szokujące sceny w hiszpańskiej eksklawie. Rząd wysyła wojsko
Świat
GKS Katowice
Radość w Katowicach. GKS odwrócił losy dwumeczu
EUROSPORT
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
BIZNES
Raków Częstochowa
Raków bezlitosny na Malcie. Efektowny awans
EUROSPORT
Inwestor, giełda, broker, trader
Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje
BIZNES
Spotkanie polityków na ulicy Nowogrodzkiej i Konopnickiej
"A może sos duński?". Plany z Konopnickiej, zapowiedź z Nowogrodzkiej
Kamila Grenczyn
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
METEO
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
FPF Tomczyk
"Nie miejmy złudzeń". Wiceszef MON o wybuchu rakiety
Polska
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
BIZNES
imageTitle
Wciąż bez Rosjan i Białorusinów. "Obawy dotyczące uczciwości sportowej"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica