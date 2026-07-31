Polska Kongresmenka: USA muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki Oprac. Adam Styczek |

Wybuch i alarm. Co się wydarzyło w Tarnawie-Kolonii? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

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Kongresmenka demokratów Marcy Kaptur oświadczyła, że wtargnięcie pocisku w polską przestrzeń "jest nie do zaakceptowania, a Stany Zjednoczone muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wesprzeć naszych sojuszników w NATO".

Jak oceniła, najlepszym sposobem, by bronić sojuszników USA i chronić ludność cywilną, "jest pomoc Ukrainie w powstrzymywaniu tych ataków u ich źródła". Kongresmenka opowiedziała się też za zwiększeniem pomocy dla Ukrainy i rozszerzeniem produkcji systemów obrony powietrznej wraz z sojusznikami.

Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Dodała też, że "argumenty za silniejszą, stałą obecnością USA w Polsce są przekonujące", ponieważ, jak zaznaczyła, to "kluczowy sposób koordynowania działań i odstraszania dalszej rosyjskiej agresji".

Kaptur jest współprzewodniczącą polsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego (Poland Caucus) w Kongresie.

Republikański kongresmen: Hegseth popełnił błąd

Kongresmen z Partii Republikańskiej Don Bacon poproszony o komentarz do czwartkowego zdarzenia, zwrócił uwagę na kwestię rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski.

Ocenił, że szef Pentagonu Pete Hegseth popełnił błąd, wycofując brygadę pancerną z Polski oraz z Rumunii. Przypomniał, że prezydent Donald Trump polecił ministrowi obrony (wojny) przywrócić 5 tys. żołnierzy do Polski, ale - jak ocenił - "Pentagon ociąga się" z wykonaniem tego polecenia.

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- To szkodzi odstraszaniu i podważa zaufanie, jakim nasi najbliżsi sojusznicy darzą nasze przywództwo - ocenił kongresmen Bacon, który był jednym z czołowych krytyków nagłego wycofania brygady pancernej z Polski w maju, uznając decyzję i sposób jej podjęcia za "haniebny".

Rakieta spadła na terytorium Polski

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska.

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała po południu, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości".