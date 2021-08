Kongresmeni USA apelują w sprawie Kpa. Pod listem do Elżbiety Witek podpisali się demokraci i republikanie

Amerykańscy kongresmeni obydwu partii apelują do polskiego Sejmu o odrzucenie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Pod listem adresowanym do marszałek Elżbiety Witek podpisał się między innymi lider demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów Steny Hoyer. Zdaniem polityków nie powinno się nakładać niemożliwych do spełnienia prawnych warunków, które praktycznie uniemożliwiłyby ocalałym z Holokaustu odzyskanie własności lub uzyskania sprawiedliwej rekompensaty.