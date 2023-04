Biały Dom: wiceprezydent podziękowała za przywództwo Polski we wspieraniu bezpieczeństwa Ukrainy

czytaj dalej

Pod koniec marca w Rosji aresztowany został dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich. To pierwszy amerykański korespondent od czasów zimnej wojny oskarżony przez Rosję o rzekome szpiegostwo. Jego redakcyjni koledzy zbadali warunki, w jakich jest przetrzymywany. Byli więźniowie w Lefortowie, ich prawnicy i rodziny, opisują budynek zaprojektowany z premedytacją tak, aby więźniowie czuli się w nim zapomnieni przez cały świat. Poniższy tekst został opublikowany w "WSJ" 5 kwietnia. TVN24 publikuje go i dołącza do akcji europejskich mediów, które chcą pokazać solidarność oraz uświadomić, jakie zagrożenie czeka na dziennikarzy w dzisiejszej Rosji.