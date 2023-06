US International Awards 2023 rozdane. Nagrodzone trzy produkcje TVN WBD

Trzy produkcje TVN WBD zostały docenione US International Awards w Los Angeles. Grand Award w kategorii Filmy Dokumentalne oraz Gold Award w podkategorii Wydarzenia Bieżące otrzymał film Ewy Galicy "Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Docenione zostały również: "Do ostatniej kropli" Ewy Ewart i "Młoda Białoruś" Łukasza Rucińskiego i Patryka Szczepaniaka. TVN Warner Bros. Discovery otrzymała nagrodę w kategorii Stacja Telewizyjna Roku.

US International Awards 2023 "doceniają najlepsze światowe widea korporacyjne, produkcje online i do mediów społecznościowych oraz filmy dokumentalne" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej. Nagrody - wcześniej znane jako US International Film & Video Festival - mają ponad 50-letnią historię w branży filmów korporacyjnych i filmów dokumentalnych, nagradzając niezliczone produkcje filmowe i wideo do dziś.

Stacja TVN Warner Bros. Discovery otrzymała nagrodę w kategorii Stacja Telewizyjna Roku. Jury nagrodziło trzy filmy dokumentalne, produkcji TVN WBD.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina" podwójnie nagrodzony

Najważniejszą nagrodę w kategorii Filmy Dokumentalne otrzymał film Ewy Galicy "Wagnerowcy. Najemnicy Putina".

Jest to historia Grupy Wagnera opowiedziana przez jej byłych najemników, którzy uciekli na Zachód, nie godząc się na stosowane przez nią metody działania. W dokumencie, oprócz najemników, opowiada o niej rosyjski dysydent, który ryzykuje życiem, publikując informacje o wewnętrznych egzekucjach, zbrodniach popełnianych przez wagnerowców, zabójstwach i ich kontraktach.

Grupa Wagnera to armia najemników stworzona przez Jewgienija Prigożyna, nazywanego "kucharzem Putina". Początkowo zabezpieczała interesy Kremla tam, gdzie Rosja nie mogła wysłać regularnego wojska. Działała w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie słynęła z brutalności i bezwzględności. Po napaści Rosji na Ukrainę i pierwszych porażkach armii Putina została zaangażowana w działania na froncie.

Film doceniony został także Gold Award - czyli najważniejszą nagrodą - w podkategorii Sprawy Bieżące.

"Do ostatniej kropli" Ewy Ewart z kolejną nagrodą

Najnowszy film dokumentalny Ewy Ewart "Do ostatniej kropli", którego koproducentem jest TVN24, otrzymał Gold Award w podkategorii Środowisko, Ekologia i Zrównoważony rozwój. Ewart 20 czerwca za ten sam film została wyróżniona Nagrodą Specjalną im. księcia Rainiera III podczas uroczystej gali na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo.

"Do ostatniej kropli" opowiada o jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji, jakim jest narastający kryzys niedoboru wody pitnej. Rzekami-bohaterkami filmu są m.in. Odra, Sarno we Włoszech, Vjosa w Albanii czy Magpie w Kanadzie.

Dokument ujawnia globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody "w imię postępu". To historia o bezsilności i desperacji, ale też o determinacji i nadziei. Opowiada nie tylko o rzekach, ale także o ludziach, którzy starają się ratować rzeki oraz uświadamiać, dlaczego problem jest tak ważny. Zdjęcia do "Do ostatniej kropli" były kręcone w Kanadzie, Holandii, Włoszech, Szwajcarii, Albanii i Polsce. Ich autorami są Mateusz Kruszelnicki i Wiktor Strumiłło (dron). Koproducentem jest TVN24.

"Młoda Białoruś" Łukasza Rucińskiego i Patryka Szczepaniaka z Silver Award

Silver Award w podkategorii Zagadnienia Polityczne i Międzynarodowe otrzymali Łukasz Ruciński i Patryk Szczepanik za film "Młoda Białoruś".

Jest to portret Białorusinów, którzy uciekli do Polski po wyborach prezydenckich w 2020 roku, sfałszowanych przez Alaksandra Łukaszenkę. W naszym kraju próbują żyć od nowa, ale też pielęgnują więzi z rodakami i prowadzą działalność opozycyjną na polu kultury oraz zaangażowania obywatelskiego.

Andriej to młody raper, który mieszka w Polsce. Jego życie to z jednej strony hip-hop, a z drugiej nostalgia, poczucie beznadziei i coraz gorsze informacje z Białorusi, które codziennie przekazuje na antenie Nexty - niezależnego, białoruskiego medium, gdzie stał się jedną z twarzy walki z reżimem Łukaszenki. Daleko od rodziny i z dożywotnim zakazem powrotu do domu Andriej próbuje pogodzić spełnianie marzeń z walką o wolność Białorusi. Sprawy nie ułatwia rosyjska napaść na Ukrainę i niespodziewana szansa dla Andrieja, by wyruszyć w dalszą podróż. Film Łukasza Rucińskiego i Patryka Szczepaniaka "Młoda Białoruś" został uhonorowany nagrodą publiczności na festiwalu WATCH DOCS.

