Polska Urszula Pasławska na grafice ze strzelbą. Tak komentuje rezygnację wiceministra klimatu i środowiska Filip Czerwiński |

Wiceminister Mikołaj Dorożała o wynikach audytu w Lasach Państwowych (wideo z lutego 2025 roku) Źródło zdj. gł.: PAP

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W piątek Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody. Pełnił te stanowiska od 2023 roku. Był rekomendowany przez Polskę 2050.

Tego samego dnia satysfakcję z tego faktu wyraziła posłanka i wiceprezes PSL Urszula Pasławska. Zamieściła w serwisie X wpis o treści "No to oficjalnie" wraz z grafiką wygenerowaną przez AI. Przedstawia ona Pasławską jako myśliwego ze strzelbą w lesie, a obok niej stoi tablica z napisem "Koniec dręczenia myśliwych i leśników". Na górze grafiki jest napisane "Dorożała zdymisjonowany".

No to oficjalnie. pic.twitter.com/YlVmWpjAES — Urszula Pasławska (@Paslawska) September 4, 2026 Rozwiń

Na uwagę posła PiS Dariusza Mateckiego, że to minister jej rządu, Pasławska odpisała: "Były".

Dorożała: odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy

O swojej rezygnacji Dorożała poinformował w mediach społecznościowych. "Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej misji. Robiliśmy rzeczy przełomowe w trudnych realiach politycznych, często pod prąd. Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" - napisał.

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"Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi. Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy - będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej - dodał.

Dorożała skonfliktowany był ze środowiskami myśliwych, leśników, a także przedstawicieli branży drzewnej. Był między innymi zwolennikiem okresowych badań lekarskich dla myśliwych, a także wprowadzenia ograniczeń w wycince lasów. W koalicji rządzącej był atakowany głównie przez PSL, w tym szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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