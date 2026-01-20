TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP.
- Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne - powiedział Artur Molęda na antenie TVN24.
Przekazał, że niedawno w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie służyła, odbyła się uroczystość pożegnalna, podczas której Brzezińska-Hołownia odbyła swój ostatni lot w myśliwcu MiG-29.
W przeszłości jej mąż, obecnie wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcia, na których Brzezińska-Hołownia ubrana jest w wojskowy mundur.
Było tak między innymi 15 sierpnia 2024 roku, w Święto Wojska Polskiego.
Autorka/Autor: Artur Molęda, mjz
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Sławek Krajniewski/Hesja Air-Art Photography