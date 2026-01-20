Logo strona główna
Polska

TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska

Dowódca Klucza mjr pil. Urszula Brzezińska-Hołownia ostatni raz w roli pilota wojskowego
Ustalenia TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska
Źródło: TVN24
Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca, odchodzi z Wojska Polskiego - dowiedział się reporter TVN24 Artur Molęda. Dziennikarz przekazał, że nieoficjalnie słyszy, iż miały zdecydować o tym względy rodzinne. Prywatnie żołnierka jest żoną obecnego wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP.

 - Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne - powiedział Artur Molęda na antenie TVN24.

Przekazał, że niedawno w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie służyła, odbyła się uroczystość pożegnalna, podczas której Brzezińska-Hołownia odbyła swój ostatni lot w myśliwcu MiG-29.

Dowódca Klucza mjr pil. Urszula Brzezińska-Hołownia ostatni raz w roli pilota wojskowego
Dowódca Klucza mjr pil. Urszula Brzezińska-Hołownia ostatni raz w roli pilota wojskowego
Źródło: Sławek Krajniewski/Hesja Air-Art Photography

W przeszłości jej mąż, obecnie wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcia, na których Brzezińska-Hołownia ubrana jest w wojskowy mundur.

Było tak między innymi 15 sierpnia 2024 roku, w Święto Wojska Polskiego.

OGLĄDAJ: Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem
pc

Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: Jak wygląda przechwycenie innego samolotu? Reporter Artur Molęda zobaczył to z bliska
pc

Jak wygląda przechwycenie innego samolotu? Reporter Artur Molęda zobaczył to z bliska

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Artur Molęda, mjz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Sławek Krajniewski/Hesja Air-Art Photography

