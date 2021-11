Policja oddała flagę z symbolem Strajku Kobiet. Prokuratura uznała, że nie doszło do przestępstwa

Flaga z dorysowaną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet, wróciła w poniedziałek do właściciela. Policja wydała mu ją z magazynu dowodów rzeczowych po niemal 11 miesiącach przechowywania. - Dzieci chcą, by znów ją wywiesić - mówi mężczyzna tvn24.pl mężczyzna. Wcześniej prokuratura umorzyła postępowania, a sąd uznał działania policji za niezgodne z prawem.

Dzieci płaczą

Interwencja miała miejsce na oczach trojki dzieci mężczyzny. Tak relacjonował on wówczas przebieg zdarzeń reporterce TVN24: - Cały czas nie mogę się uspokoić. To, co mnie najbardziej uderzyło, to zachowanie policjantów. Zachowanie w stosunku do mnie i taka bierność wobec dzieci, które płaczą i nie wiedzą co się dzieje.