NSZZ "Solidarność"

Czego możemy się nauczyć od Jacka Kuronia? Konferencja poświęcona legendzie opozycji w PRL

Jacek Kuroń
Szefowa Komisji Europejskiej i premier w Europejskim Centrum Solidarności
Źródło: TVN24
W poniedziałek, dzień przed 92. rocznicą urodzin Jacka Kuronia, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku rusza konferencja dla nauczycieli z całej Polski. Cel? Przybliżyć postać legendy opozycji demokratycznej w PRL.

Pierwszego dnia konferencji o godzinie 17.00 dr Jakub Kufel wygłosi wykład w formule TED "Jacek Kuroń a rewolucja Solidarności". Następnie w ECS odbędzie się przedpremierowy pokaz fragmentów filmu dokumentalnego "Nie palcie komitetów" w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz i Jacka Petryckiego, a po nim przedpremierowy pokaz fragmentów "Naszej rewolucji" - filmu fabularnego w reżyserii Piotra Domalewskiego.

W ramach obchodów rocznicy urodzin współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników odbędzie się także spotkanie "Dlaczego Kuroń?" z udziałem jego przyjaciół i twórców filmowych: socjolożki i nauczycielki Anny Blumsztajn, dziennikarza, działacza opozycji demokratycznej w PRL i Solidarności Seweryna Blumsztajna, oraz aktorów Arkadiusza Jakubika i Magdaleny Popławskiej. W filmie "Nasza rewolucja" wcielają się oni w Jacka i Gaję Kuroniów. Spotkanie poprowadzi dziennikarka TVN Kinga Burzyńska.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski
Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski
Źródło: Next Film/materiały promocyjne

Ponadto w poniedziałek Next Film - producent wspomnianych filmów o Kuroniu - ogłosi konkurs "Znajdź Kuronia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych. O godz. 19.15 rozpocznie się "przyjęcie urodzinowe Kuronia".

Drugiego dnia konferencji zaplanowano m.in. warsztaty prowadzone przez pracowniczki i pracowników Europejskiego Centrum Solidarności oraz trenerki Fundacji Nowej Wspólnoty, prezentacje zbiorów ECS oraz rozmowę o dobrej rozmowie.

Na wydarzenie obowiązywały bezpłatne wejściówki. W dniu rozpoczęcia konferencji nie ma już dostępnych wejściówek na żadne z wydarzeń - poinformowali nas organizatorzy.

Jacek Kuroń - czego może nas nauczyć?

"Słysząc 'Kuroń' zazwyczaj myślimy tak: Jacek Kuroń (1934-2004) - działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, bohater rewolucji Solidarności, więzień polityczny, w wolnej Polsce polityk, poseł na Sejm, minister pracy i polityki socjalnej… Ale tak opisana droga życiowa Jacka Kuronia nie mówi wiele o nim, jako człowieku" - czytamy na stronie ECS.

Europejskie Centrum Solidarności wylicza, że Kuroń "krytycznie analizował rzeczywistość, był wierny ideałom, potrafił przyznać się do błędów i za nie przeprosić", a także "wierzył w dialog, który nie narusza godności żadnego z jego uczestników" oraz "zawsze dostrzegał potrzeby drugiego człowieka i wychodził im naprzeciw".

- Kultura polityczna praktykowana przez Jacka Kuronia wydaje się niedzisiejsza, dlatego chcemy przyjrzeć się jej z bliska, bo wierzymy, że może być inspirująca dla poszukujących wartości w świecie brutalnej walki o wpływy. I jest bardzo nam potrzebna - mówi Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora ECS.

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Solidarności oraz Next Film.

Rok Jacka Kuronia

W 2026 roku mija 50 lat od wydarzeń czerwcowych w Radomiu i Ursusie oraz powołania Komitetu Obrony Robotników. Jeszcze w tym roku na ekrany wejdzie film o historii miłości Gai i Jacka Kuroniów ("Nasza rewolucja") oraz dokument "Nie palcie komitetów" o życiu i działalności Kuronia.

W dniach 18-20 maja odbędzie się multimedialna wystawa "Being Jacek Kuroń" w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Ekspozycja pod patronatem przewodniczącej PE Roberty Metsoli ukaże Jacka Kuronia jako człowieka Europy.

Obrona litewskiego parlamentu
"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"
Filip Czekała
Okrągły stół
Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego trafił do muzeum. "Naprawdę należy do historii"
Świat
Lech Wałęsa
"Wdzięczność należy się bohaterskim żołnierzom ukraińskim". Wałęsa napisał list do Trumpa
Trójmiasto

Opracował Maciej Wacławik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Michalak/PAP

Temat: NSZZ "Solidarność"

Historia PRL Gdańsk
