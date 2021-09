Tomasz Siemoniak przeprasza za swój udział w urodzinach dziennikarza zamiast w posiedzeniu Sejmu

Tomasz Siemoniak przeprosił za "wszystkie publiczne skutki" swoich ostatnich działań. Chodzi o jego udział w urodzinach dziennikarza w ubiegłym tygodniu, w trakcie posiedzenia Sejmu. "Żałuję, że w piątek po 21 nie zostałem w Sejmie, ale czułem się zobowiązany potwierdzeniem zaproszenia i zamiarem osobistego złożenia życzeń" - wyjaśniał we wpisie zamieszczonym w internecie. Zapewnił, że na miejscu nie spożywał alkoholu i nie miał tam żadnego kontaktu z politykami PiS.

W tym tygodniu Borys Budka oraz Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej " oddali się do dyspozycji " Donalda Tuska w związku z uczestnictwem w imprezie urodzinowej u jednego z dziennikarzy w czasie, kiedy w Sejmie trwało posiedzenie.

Siemoniak: żałuję

W piątek rano Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy, zabrał głos w tej sprawie. "Choć nie wypowiadam się w mediach, to z szacunku do pytających tutaj krótko odpowiadam: żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem" - poinformował w mediach społecznościowych.

We wpisie zamieszczonym na facebooku precyzował, że zamienił "kilka słów przy wyjściu" z jednym z ministrów, posłem z jego okręgu, a także z jego żoną, "w większej grupie".

Siemoniak przyznał tu, że konsekwencje polityczne "są twarde i jasne", a on sam je ponosi, oddając się do dyspozycji Donalda Tuska. Dodał, że do ocen i wyczucia politycznego byłego premiera ma "absolutne zaufanie przez 30 lat współpracy".