Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie

Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi

Sławosz Uznański-Wiśniewski poinformował o narodzinach syna w poście na Facebooku. "Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka" - przyznał, informując, że jego syn urodził się 25 maja. Podobnie brzmiący wpis, z tym samym zdjęciem, opublikowała także jego żona, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

O tym, że posłanka i astronauta spodziewają się dziecka, Uznański-Wiśniewski poinformował na początku roku. Również na początku 2026 roku para poinformowała o swoim ślubie.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jest politolożką i posłanką na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej. To jej pierwsza kadencja. W Sejmie zasiadła między innymi w komisji spraw zagranicznych i komisji obrony narodowej. Wcześniej zajmowała się działalnością humanitarną w Grecji i Jemenie.

Uznański-Wiśniewski w czerwcu i lipcu 2025 roku był uczestnikiem misji Axiom-4, poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stał się tym samym drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym przedstawicielem naszego kraju na ISS. W trakcie misji prowadził zaawansowane eksperymenty naukowe z zakresu biologii, technologii i medycyny, promując jednocześnie polską naukę i kulturę.

