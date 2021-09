Dziś uroczystości ku pamięci Jana Lityńskiego. Zostanie odsłonięty mural

Odsłonięcie muralu, koncerty i dyskusja

Żona Lityńskiego: pamięć o Janku jest dla mnie niezwykle istotna

- Był człowiekiem ciekawym życia - stwierdziła Lityńska. - W łóżku miał co najmniej pięć książek, bo on ciągle czytał, płyty, bo po prostu kochał muzykę rockową. Ostatnie lata to kolejna fascynacja malarstwem - opowiadała.

Dodała, że "uwielbiał ludzi, uwielbiał przyjaciół, uwielbiał rozmawiać". - To był człowiek dialogu, rozmów, jak ktoś go zaczepiał zatrzymywał się i tłumaczył, rozmawiał. Nawet czasami mnie to denerwowało, bo wracaliśmy z jakimiś torbami, siatami, trzeba to było szybko wnieść, a on mówił "nie, bo ja muszę panu wytłumaczyć, porozmawiać". To było niezwykłe życie z nim. Poza tym on bardzo kochał te nasze psy. Bardzo dużo chodził na spacery, bardzo dużo się nimi zajmował. Człowiek dobry, życzliwy, mądry, przyzwoity, odważny - wspominała.