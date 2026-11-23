W KULUARACH Frakcje w Pałacu Prezydenckim. "Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele" Kuba Koprzywa |

"Frakcje" w Pałacu Prezydenckim. "Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA

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Dziennikarze TVN24 w programie "W kuluarach" zdradzili kulisy sprzecznych komunikatów, które pojawiły się w Pałacu Prezydenckim w sprawie powołania Andrzeja Domańskiego na wicepremiera i Agnieszki Bartol na ministrę funduszy i polityki regionalnej.

We wtorek, niemal miesiąc po ogłoszeniu przez premiera Donalda Tuska nominacji Domańskiego na wicepremiera, szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki pytany był, kiedy Karol Nawrocki dokona zaprzysiężenia Domańskiego i Bartol. - Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk brutalnie nie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ - odparł.

- Jak można rozmawiać? Dzisiaj rząd nie przestrzega prawa, nie przestrzegają konstytucji - mówił. Pytany, czy brak nominacji to "kara" od Nawrockiego, Bogucki odparł: - To jest decyzja pana prezydenta. Niedługo później rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz ogłosił termin zatwierdzenia zmian w rządzie przez prezydenta.

"Frakcje" w Pałacu Prezydenckim. "Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele"

Agata Adamek relacjonowała, że "bardzo się dużo działo w Pałacu Prezydenckim pomiędzy słowami Zbigniewa Boguckiego a tym wpisem Rafała Leśkiewicza". Konrad Piasecki zauważył, że jeden i drugi komunikat dzieliły około dwie godziny i czterdzieści pięć minut.

Adamek ujawniła, że do Pałacu Prezydenckiego "bardzo szybko dotarło" to, co powiedział szef kancelarii. - Tak naprawdę zaraz po tych słowach, jak Bogucki wyszedł z Sejmu, zaczął już dzwonić - on osobiście - do kancelarii premiera i pytać, czy 11.00 będzie okej - mówiła dziennikarka TVN24. - Bardzo szybko został sprowadzony na ziemię przez innych ministrów w Pałacu Prezydenckim - dodała.

- Ja to odebrałem absolutnie jako utarcie nosa Boguckiemu - komentował Piasecki. Mówił, że w Pałacu "są oczywiste różnice (...) obozów między ludźmi, którzy przyszli z Karolem Nawrockim z Instytutu Pamięci Narodowej i są od kilku, a nawet kilkunastu lat jego takim silnym otoczeniem, z ludźmi, którzy przyszli do Pałacu Prezydenckiego z Prawa i Sprawiedliwości".

- Oto w pewnym sensie ten obóz czy frakcja IPN-u utarła nosa frakcji Prawa i Sprawiedliwości i to jest kolejna taka sytuacja, w której z Pałacu Prezydenckiego słychać mniej czy bardziej oficjalne głosy, że Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele i zbyt często uważa, że to, co on myśli, to myśli prezydent, a to, co on mówi, to prezydent zrobi. Tym razem solidnie się na tym sparzył - mówił dziennikarz TVN24.

Adamek oceniła, że Bogucki "tutaj się ewidentnie zakiwał i został zmuszony do tego, żeby osobiście jeszcze połknąć własny język i dzwonić, i załatwiać formalności związane z ceremonią".

Rozmowy w sprawie resetu konstytucyjnego. "Impas ma imię i nazwisko"

Dziennikarze TVN24 mówili również o rozmowach w sprawie resetu konstytucyjnego pod przewodnictwem Boguckiego. Szef kancelarii prezydenta ogłosił w czwartek, że w rozmowach nastąpił "impas".

- Ten impas ma imię i nazwisko. Imię tego impasu to Jarosław, a nazwisko Kaczyński - komentował Radomir Wit.

- To jest ewidentne i słyszę to od tych, którzy brali udział w tym spotkaniu, że Zbigniew Bogucki, niektórzy nawet doceniają jego rolę, chociaż on sam też jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale zauważyli, że gdy pojawiały się jakieś propozycje i tematy niekoniecznie zgodne z Prawa i Sprawiedliwości ideą, wolą i kierunkiem działania, to była taka formułka, że jeszcze musi to przegadać z panem prezydentem - opisał Wit.

Rozmowy w sprawie resetu konstytucyjnego. "Impas to ma imię i nazwisko" Źródło: TVN24

Konrad Piasecki przywołał "teorię", która pojawiła się po spotkaniu u Boguckiego. - Jak byli podczas tych rozmów Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki, [to - red.] któryś z uczestników rozmowy miał poczucie, że Czarnek wysyła do Boguckiego SMS-y, Bogucki te SMS-y odbiera i jakoś zmienia linię albo dostosowuje linię do tego, co mu tam Czarnak pisze - przytoczył.

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