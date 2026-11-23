Frakcje w Pałacu Prezydenckim. "Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele"
Dziennikarze TVN24 w programie "W kuluarach" zdradzili kulisy sprzecznych komunikatów, które pojawiły się w Pałacu Prezydenckim w sprawie powołania Andrzeja Domańskiego na wicepremiera i Agnieszki Bartol na ministrę funduszy i polityki regionalnej.
We wtorek, niemal miesiąc po ogłoszeniu przez premiera Donalda Tuska nominacji Domańskiego na wicepremiera, szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki pytany był, kiedy Karol Nawrocki dokona zaprzysiężenia Domańskiego i Bartol. - Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk brutalnie nie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ - odparł.
- Jak można rozmawiać? Dzisiaj rząd nie przestrzega prawa, nie przestrzegają konstytucji - mówił. Pytany, czy brak nominacji to "kara" od Nawrockiego, Bogucki odparł: - To jest decyzja pana prezydenta. Niedługo później rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz ogłosił termin zatwierdzenia zmian w rządzie przez prezydenta.
"Frakcje" w Pałacu Prezydenckim. "Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele"
Agata Adamek relacjonowała, że "bardzo się dużo działo w Pałacu Prezydenckim pomiędzy słowami Zbigniewa Boguckiego a tym wpisem Rafała Leśkiewicza". Konrad Piasecki zauważył, że jeden i drugi komunikat dzieliły około dwie godziny i czterdzieści pięć minut.
Adamek ujawniła, że do Pałacu Prezydenckiego "bardzo szybko dotarło" to, co powiedział szef kancelarii. - Tak naprawdę zaraz po tych słowach, jak Bogucki wyszedł z Sejmu, zaczął już dzwonić - on osobiście - do kancelarii premiera i pytać, czy 11.00 będzie okej - mówiła dziennikarka TVN24. - Bardzo szybko został sprowadzony na ziemię przez innych ministrów w Pałacu Prezydenckim - dodała.
- Ja to odebrałem absolutnie jako utarcie nosa Boguckiemu - komentował Piasecki. Mówił, że w Pałacu "są oczywiste różnice (...) obozów między ludźmi, którzy przyszli z Karolem Nawrockim z Instytutu Pamięci Narodowej i są od kilku, a nawet kilkunastu lat jego takim silnym otoczeniem, z ludźmi, którzy przyszli do Pałacu Prezydenckiego z Prawa i Sprawiedliwości".
- Oto w pewnym sensie ten obóz czy frakcja IPN-u utarła nosa frakcji Prawa i Sprawiedliwości i to jest kolejna taka sytuacja, w której z Pałacu Prezydenckiego słychać mniej czy bardziej oficjalne głosy, że Zbigniew Bogucki jednak pozwala sobie na zbyt wiele i zbyt często uważa, że to, co on myśli, to myśli prezydent, a to, co on mówi, to prezydent zrobi. Tym razem solidnie się na tym sparzył - mówił dziennikarz TVN24.
Adamek oceniła, że Bogucki "tutaj się ewidentnie zakiwał i został zmuszony do tego, żeby osobiście jeszcze połknąć własny język i dzwonić, i załatwiać formalności związane z ceremonią".
Rozmowy w sprawie resetu konstytucyjnego. "Impas ma imię i nazwisko"
Dziennikarze TVN24 mówili również o rozmowach w sprawie resetu konstytucyjnego pod przewodnictwem Boguckiego. Szef kancelarii prezydenta ogłosił w czwartek, że w rozmowach nastąpił "impas".
- Ten impas ma imię i nazwisko. Imię tego impasu to Jarosław, a nazwisko Kaczyński - komentował Radomir Wit.
- To jest ewidentne i słyszę to od tych, którzy brali udział w tym spotkaniu, że Zbigniew Bogucki, niektórzy nawet doceniają jego rolę, chociaż on sam też jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale zauważyli, że gdy pojawiały się jakieś propozycje i tematy niekoniecznie zgodne z Prawa i Sprawiedliwości ideą, wolą i kierunkiem działania, to była taka formułka, że jeszcze musi to przegadać z panem prezydentem - opisał Wit.
Konrad Piasecki przywołał "teorię", która pojawiła się po spotkaniu u Boguckiego. - Jak byli podczas tych rozmów Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki, [to - red.] któryś z uczestników rozmowy miał poczucie, że Czarnek wysyła do Boguckiego SMS-y, Bogucki te SMS-y odbiera i jakoś zmienia linię albo dostosowuje linię do tego, co mu tam Czarnak pisze - przytoczył.