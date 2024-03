czytaj dalej

Kolejne brutalne starcia gangów z państwowymi służbami w Haiti zmusiły ponad 15 tysięcy osób do porzucenia domów. Do patrolowania terenu międzynarodowego lotniska w stolicy kraju Port-au-Prince i jego okolic skierowano wojsko. We wtorek doszło tam do starć z napastnikami, którzy próbowali wedrzeć się do budynku. Tymczasem premier Haiti przyleciał do Portoryko - poinformował Reuters, który wcześniej donosił, że od pewnego czasu miejsce jego przebywania było niewiadomą.