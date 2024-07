Będzie nawet 35 stopni. Ile pić, co jeść, na co uważać

Temperatura maksymalna we wtorek wynosi od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przed upałami obowiązują obecnie w kilkunastu województwach. Ich wydanie planowane jest też na kolejne dni. W środę termometry mogą wskazać nawet do 35 st. C., w czwartek tylko o jeden stopień mniej. Gorąco będzie też w piątek i sobotę. Taka aura niesie z sobą wiele zagrożeń.