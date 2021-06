Upały a szczepienie przeciwko COVID-19. Lekarz wyjaśnia

Wprawdzie podczas występowania upałów trzeba zachować ostrożność, ale nie są one powodem do przekładania terminu szczepienia. Szczególnie, że od tempa szczepień zależy to, jak poradzimy sobie w walce z SARS-CoV-2.

Czy można zaszczepić się w czasie upałów?

Czy wysokie temperatury są przeciwskazaniem do szczepienia? Jak przekonuje doktor Paweł Rajewski - specjalista chorób zakaźnych - upały nie stanowią przeciwskazania do szczepienia bądź jego odwlekania. Doktor zapewnia, że należy po prostu pamiętać o odpowiednim nawodnieniu - najlepiej wodą niegazowaną. - Czasami występuje po szczepieniu gorączka, więc gdy zapomnimy o wodzie, a do tego nałożą się gorąco i podwyższona temperatura ciała, to znacznie łatwiej się odwodnić - zaznacza.