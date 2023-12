Troje posłów klubu PiS nie głosowało nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

czytaj dalej

Jeśli żałuję czegoś i uważam to za błąd, to że na niedługi okres czasu zamknięte zostały parki, żałuję też zamknięcia cmentarzy 1 listopada. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno drugi raz bym tego nie zrobił - mówił w poniedziałek w Sejmie Mateusz Morawiecki.