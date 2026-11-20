Polska Premier zwołał naradę. "Ministrowie, szefowie służb i wojskowi" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej. Nagranie Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk

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"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb" - napisał Donald Tusk w serwisie X przed godziną 10.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb. pic.twitter.com/rlK79MJl02 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

"W kancelarii premiera trwa narada pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Biorą w niej udział szefowie MON, MSWiA, minister-koordynator służb specjalnych oraz dowódcy Wojska Polskiego i szefowie służb" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Narada w ministerstwie obrony

Niecałą godzinę wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w siedzibie MON "trwa odprawa w sprawie porannego naruszenia przestrzeni powietrznej". Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu" - przekazał na X.

W @MON_GOV_PL trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Niezidentyfikowany obiekt w powiecie biłgorajskim

W piątek po godzinie 7 DORSZ poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.

Rzecznik Dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski potwierdził, że mogło dojść do upadku obiektu w powiecie biłgorajskim. Dodał, że sprawdzane są dwa możliwe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Później rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim.

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Źródło zdjęcia: Mapy Google