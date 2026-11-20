Premier zwołał naradę. "Ministrowie, szefowie służb i wojskowi"
"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb" - napisał Donald Tusk w serwisie X przed godziną 10.
"W kancelarii premiera trwa narada pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Biorą w niej udział szefowie MON, MSWiA, minister-koordynator służb specjalnych oraz dowódcy Wojska Polskiego i szefowie służb" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
Narada w ministerstwie obrony
Niecałą godzinę wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w siedzibie MON "trwa odprawa w sprawie porannego naruszenia przestrzeni powietrznej". Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu" - przekazał na X.
Niezidentyfikowany obiekt w powiecie biłgorajskim
W piątek po godzinie 7 DORSZ poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.
Rzecznik Dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski potwierdził, że mogło dojść do upadku obiektu w powiecie biłgorajskim. Dodał, że sprawdzane są dwa możliwe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Później rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim.