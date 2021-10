UOKiK kontra influencerzy. Koniec kryptoreklam w mediach społecznościowych?

- Uczciwość i odpowiedzialność po stronie influencerów to jest to, czego mamy prawo się domagać nie tylko jako instytucje publiczne, ale także jako konsumenci – podkreśla prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Reklama powinna być oznaczona, influencerzy często tego nie robią

Medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski przyznaje, że "niektóre media odbieramy bezrefleksyjnie". - Nie zwracamy uwagi na pewne treści, które są ukryte – dodaje. Na tym niektórzy próbują zarabiać, bo nie wszystko, co zachwalają i polecają nam influencerzy, jest po prostu poleceniem. Często to reklama oznaczona w nieodpowiedni sposób, a odbiorcy łatwo mogą się w tym pogubić.

Reklama powinna być oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości odbiorców. Urzędnicy obecnie nie mają pewności, co jest faktycznie reklamowane. Dlatego poprosili o wyjaśnienia największe agencje i popularnych influencerów. - Zadanie jest trudne, bo może się okazać, że skala zjawiska jest ogromna i ruszymy dopiero wierzchołek góry lodowej – mówi dr Krzysztof Grzegorzewski. To, co wiadomo na pewno, to to, że kryptoreklama jest nieuczciwą praktyką, zakazaną we wszystkich mediach. - Odbiorca nie wie, że dany post nie jest neutralny, że jest tak naprawdę sponsorowany przez podmiot trzeci, czyli tutaj najczęściej reklamodawcę – podkreśla adwokat Mikołaj Chałas.