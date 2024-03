Jako minister zrobiłem wszystko, żeby zachęcić spółki do składania wniosków o udział w unijnym programie wsparcia produkcji amunicji - powiedział w TVN24 Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych. - To jest kwestia do wyjaśnienia rzeczywiście, bo dwa wnioski zostały odrzucone - zaznaczył.

Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, wicepremier rządu PiS, był we wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

Powiedział, że wnioski o udział w unijnym programie amunicyjnym "były przygotowywane" przez polskie spółki w czasie kiedy był ministrem.

- Oczywiście ja jako minister zrobiłem wszystko, żeby zachęcić spółki do tego, żeby w tym programie uczestniczyły, po drugie, żeby dać im know-how. Chociażby zostały zorganizowane warsztaty z urzędnikami Komisji Europejskiej dla osób, które zarządzały tymi spółkami. Były przedstawione zasady, jak te wnioski powinny wyglądać, jakie warunki należy spełnić - powiedział.

- To jest kwestia do wyjaśnienia rzeczywiście, bo dwa wnioski zostały odrzucone. Tutaj rzeczywiście myślę, że wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego tak się stało - powiedział. - Czasami jest tak, że mówi się, że wniosek był fatalny, bo się nie chciało dać pieniędzy. Ale nie chcę tego przesądzać - dodał gość TVN24.

Pytany, czy wiedział o tym, że polskie firmy złożyły wnioski na zaledwie 11 milionów euro, odparł: - Nie miałem takiej wiedzy w tym sensie, że te wnioski były składane już później (kiedy już nie był ministrem - red.).

Sasin podkreślił, że "rzeczywiście trzeba by było to zbadać, dlaczego tak się stało". - Myślę, że pan minister (aktywów państwowych - red.) Borys Budka ma takie możliwości, żeby to dzisiaj zbadać, powiedzieć, na czym polegały błędy i poprawić to na przyszłość - stwierdził.

Sasin: jestem ostatni do tego, żeby wdawać się w pyskówki z pracownikami prezydenta

Sasin mówił też, że polski przemysł zbrojeniowy został "zaorany" przez ostatnie 30 lat. - Jak coś jest tak zaorane to potem potrzeba wielu lat, żeby to odbudować. Ja mogę powiedzieć, że w te ostatnie cztery lata, kiedy to Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzorowało przemysł uzbrojeniowy, wiele się udało zrobić - przekonywał.

Komentował też wpis Marcina Mastalerka, szefa gabinetu prezydenta, który skrytykował Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony i jego "'osiągnięcia' w odbudowie przemysłu zbrojeniowego".

- Ja nie chcę tego komentować, bo jestem ostatni do tego, żeby wdawać się w jakieś pyskówki z pracownikami pana prezydenta. Mam wrażenie, że pan minister Mastalerek nie ma pełnej wiedzy na ten temat i wypowiada się w oparciu o niepełną wiedzę albo może o brak wiedzy na ten temat - powiedział Sasin.

Sasin: apeluję do kolegów, żeby tę dyskusję zakończyć

Były minister pytany o narastający na prawicy konflikt między PiS a Suwerenną Polską, powiedział, że "ubolewa nad tą dyskusją". - Ona w ogóle nie powinna mieć miejsca. Ale ma miejsce. Pewne napięcia są faktem. One nie narodziły się po ostatnich wyborach parlamentarnych, były również w poprzednich latach. Były przecież pewne różnice. Nikt tego nie ukrywał - przyznał.

- W wielu kwestiach, które były realizowane przez Zjednoczoną Prawicę, przez Prawo i Sprawiedliwość, ta dyskusja wewnętrzna trwała. Ubolewam nad tym, że ona dzisiaj przybiera taką formę. Nie powinno tak być. Ja apeluję do kolegów, żeby tę dyskusję skończyć - powiedział.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24