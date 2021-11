Spotkanie z Banasiem i Ziobrą, posiedzenie sejmowych komisji. Didier Reynders z wizytą w Polsce

czytaj dalej

Bank Pekao w najbliższy weekend przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych. To ostatni etap w procesie połączenia banków. Zmiany dotyczą około 270 tysięcy klientów byłego Idea Banku. Migracja ma się rozpocząć w piątek po godzinie 16. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do usług.