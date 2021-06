"Rząd PiS powinien się natychmiast zastosować"

Jeżeli Trybunał Przyłębskiej na polityczne zlecenie orzeknie, że orzeczenia TSUE nie będą respektowane w Polsce, to jest to de facto prawny polexit, naruszenie reguł praworządności - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Prawo Unii Europejskiej musi być przestrzegane w całej Unii, orzeczenia muszą być przestrzegane w całej Unii. Stop prawnemu szaleństwu, stop politycznej nieodpowiedzialności - dodała. Opinię wyraziła jeszcze zanim premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że nie zamierza zastosować się do zalecenia unijnego komisarza.

Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wysłał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim. Wniosek ten złożył w marcu Mateusz Morawiecki, była to reakcja na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej Krajowej Rady Sądownictwa.