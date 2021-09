Unijne fundusze a orzeczenia TSUE. Projekt rezolucji europarlamentu w sprawie Polski

Parlament Europejski zajmie się rezolucją w sprawie "wolności mediów i dalszego pogarszania się sytuacji praworządności w Polsce". W dokumencie, którego treść poznało RMF FM, deputowani największych frakcji wezwali premiera Mateusza Morawieckiego, by wycofał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym. Europarlamentarzyści apelują w nim do Komisji Europejskiej i Rady UE o zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy pod warunkiem wdrożenia przez Polskę wszystkich orzeczeń TSUE.

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki zwrócił się we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej - zarzuty sprowadzają się między innymi do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał ma orzekać w pełnym składzie. Komisja Europejska już w czerwcu wystąpiła do Polski o wycofanie wniosku z TK. Spotkała się z odmową.

Fundusze europejskie po wdrożeniu orzeczeń TSUE

W środę Parlament Europejski ma debatować nad projektem rezolucji europarlamentu o "wolności mediów i dalszym pogarszaniu się sytuacji praworządności w Polsce". Według RMF FM, które opisuje treść dokumentu, eurodeputowani wezwali polskiego premiera, by wycofał swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Parlamentarzyści największych unijnych frakcji zaapelowali do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, by zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy "tylko wtedy, gdy zostanie ustalone, że polskie władze wdrożyły wszystkie orzeczenia TSUE, w szczególności jeśli chodzi o niezależność sądownictwa, i że nie doprowadzi to następnie do tego, że budżet UE będzie aktywnie przyczyniał się do naruszeń praw podstawowych w Polsce". Głosowanie nad rezolucją ma się odbyć w czwartek.

Deputowani krytycznie o lex TVN

W swej rezolucji PE krytycznie odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy anty-TVN. Jak twierdzi RMF FM, deputowani uważają, że projekt ten "to próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów". Zdaniem europosłów, ustawa uderza w zasady dotyczące rynku wewnętrznego i prawa handlowego zawarte oraz w prawa zapisane w Karcie Praw Podstawowych.

Jak pisze RMF, parlament w projekcie rezolucji wyraża zaniepokojenie z powodu "dalszego pogarszania się wolności mediów w Polsce" oraz potępia media rządowe oraz "kampanię oszczerstw" skierowaną wobec sędziów, dziennikarzy oraz polityków opozycji.

PE apeluje o dostęp mediów do granicy polsko-białoruskiej

RMF FM podaje, że Parlament Europejski zwrócił uwagę na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Parlamentarzyści potępili reżim w Mińsku za "próby instrumentalizowania migrantów, w tym osób ubiegających się o azyl jako narzędzia politycznego i hybrydowego zagrożenia wobec Polski (...) w odpowiedzi na poparcie dla opozycji demokratycznej na Białorusi".

Deputowani domagają się jednak, by Polska szanowała unijne prawo azylowe oraz prawa człowieka. PE domaga się dostępu mediów i organizacji pozarządowych do granicy – pisze RMF FM. Obecnie, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, jest to niedozwolone.

