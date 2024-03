"Błaszczak chciał zaatakować rząd Donalda Tuska. De facto zaatakował sam siebie"

Ciężko dostać 500 milionów euro, jak wnioski złożyło się tylko na 11 - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, wiceminister obrony narodowej, odnosząc się do sprawy unijnego dofinansowania na produkcję amunicji. - Minister Błaszczak, który chciał zaatakować rząd Donalda Tuska, de facto zaatakował sam siebie, bo on dokonał autokompromitacji - dodał.

Tomczyk odniósł się w "Kropce nad i" do sprawy unijnego dofinansowania na produkcję amunicji.

Komisja Europejska w piątek zdecydowała o przekazaniu koncernom zbrojeniowym 500 milionów euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej. Ma to na celu dostarczenie większej liczby pocisków Ukrainie i uzupełnienie zapasów państw Unii Europejskiej. Dla polskich firm przydzielone zostało jedynie 0,4 procent całego dofinansowania, czyli 2 miliony euro. Wnioski o to dofinansowanie były składane jeszcze w czasach poprzedniego rządu.

"Donald 'Król Europy' Tusk załatwił dla Polski całe 0,42 proc. z unijnego programu produkcji amunicji. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest słuszna i potrzebna. Tylko dlaczego z przekazanych 500 mln euro dla europejskich firm zbrojeniowych na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej, Polska otrzymuje zaledwie ok. 2,1 mln euro? (pisownia oryginalna - red.)" - pytał w mediach społecznościowych były szef MON Mariusz Błaszczak. Odpowiedział mu na platformie X rzecznik MON Janusz Sejmej: "Panie Pośle Błaszczak: grantów na produkcję amunicji mamy dokładnie tyle, ile Pan pozostawił po sobie w polskim przemyśle zbrojeniowym. To, że zdobywa go tylko jedna nasza firma powinno być dla Pana wstydem, bo oferty można było składać przez 2 miesiące od października 2023 r. a do tego programu zgłosił Pan akces osobiście w marcu 2023. A więc program był ogłoszony za kadencji rządu PiS!".

- To jest bardzo poważna sprawa, bo ona pokazuje, że właściwie rząd PiS-u, ten poprzedni, czyli ludzie, którzy na szczęście nie są już ministrami obrony, potrafią zrobić wszystko tylko, żeby wywołać jakąś polityczną burzę - powiedział Tomczyk. I dodał, że "ciężko dostać 500 milionów euro, jak wnioski złożyło się tylko na 11".

- To jest w ogóle jakiś gigantyczny problem, z którym mamy do czynienia. Bo jeżeli chodzi o termin, to ten termin na składanie wniosków minął 13 grudnia. A właśnie 13 grudnia Donald Tusk objął stery szefa rządu - mówił dalej i dodał, że po tej dacie konkurs był zamknięty i nie można było na przykład uzupełnić wniosku.

Tomczyk: nikt tak nie obezwładnił polskiego przemysłu obronnego jak oni

- My będziemy wnioskować o to, żeby pojawił się drugi taki konkurs. Natomiast to jest gigantyczna jakaś kompromitacja jednak Błaszczaka. Naprawdę spodziewałbym się po nim nieco więcej. Gdyby była taka instytucja i mógłbym złożyć wotum nieufności wobec Błaszczaka i Sasina, mimo tego, że oni są w opozycji, to chętnie bym to zrobił. Bo nikt tak nie obezwładnił polskiego przemysłu obronnego jak oni - kontynuował Tomczyk.

- Problem polega na tym, że minister Błaszczak, który chciał zaatakować rząd Donalda Tuska, de facto zaatakował sam siebie, bo on dokonał jakiejś takiej autokompromitacji, czegoś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia - ocenił gość TVN24.

Tomczyk: Błaszczak posłużył się pewną manipulacją

Tomczyk został też zapytany o to, na jakim etapie jest wyjaśnianie sprawy rakiety, która 16 grudnia 2022 roku spadła w Zamościu pod Bydgoszczą. Sprawa wyszła na jaw pod koniec kwietnia 2023 roku, kiedy przypadkowo odnaleziono jej szczątki.

- Mamy już pełne opracowanie na ten temat. Mogę dzisiaj to powiedzieć. Zresztą w tej sprawie kontrolę prowadzi również Najwyższa Izba Kontroli. Oczywiście większość tych materiałów jest tajna, dlatego, że dotyczy meldunków polskiego wojska dla ministra obrony - powiedział wiceszef MON.

Tomczyk stwierdził, że "minister Błaszczak posłużył się pewną manipulacją, jeżeli chodzi o informacje, które posiadał". - W ciągu najbliższych dni będę chciał się podzielić tą informacją z opinią publiczną - zapowiedział.

