Unijna komisarz odpowiada rzecznikowi rządu w sprawie relokacji migrantów: jest wysoce prawdopodobne, że Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła, że biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy, "jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami, Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności ze strony innych państw członkowskich". Odpowiedziała w ten sposób na wpis rzecznika rządu Piotra Muellera na Twitterze dotyczący relokacji migrantów.

"Przygotowywany przez unijne instytucje mechanizm przymusowej relokacji powiązany jest z karami finansowymi dla krajów, które nie zgodzą się na jego wykonanie. Wczoraj wprost mówiła o tym Ylva Johansson. Dlatego chcemy żeby wszystkie siły polityczne wyraziły jasny sprzeciw wobec tego mechanizmu" - napisał w środę na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller. Przekazał, że na czwartek na godzinę 11 zaplanowane jest spotkanie z klubami i kołami parlamentarnymi w tej sprawie.

O zaproszeniu klubów i kół parlamentarnych poinformował w środę rano premier Mateusz Morawiecki. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - napisał szef polskiego rządu na Twitterze. "Skuteczne działania Prawa i Sprawiedliwości uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - dodał.

Na wpis rzecznika polskiego rządu odpowiedziała na Twitterze komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, odpowiedzialna także za kwestię unijnej polityki migracyjnej. "We wnioskach nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy - jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami, Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności ze strony innych państw członkowskich" - napisała.

Zamieściła także fragment swojej wypowiedzi z wtorkowej konferencji prasowej, która odbyła się podczas jej wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa.

- We wniosku zawartym w podejściu ogólnym Rady relokacja nie jest obowiązkowa, natomiast solidarność jest obowiązkowa. W kompromisie ujęto również to, iż w sytuacji, w której dany kraj znajduje się pod presją, tak jak w przypadku Polski z milionem uchodźców ukraińskich może to być powodem nieuczestniczenia w obowiązkowej solidarności skierowanej do innych państw członkowskich znajdujących się pod presją. Teraz jednak ta kwestia powinna być negocjowana również z Parlamentem - mówiła komisarz.

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie migrantów

Unijny pakt migracyjny jest na etapie prac. Projekt rozporządzenia został uzgodniony na poziomie ministrów państw UE (Polska i Węgry głosowały przeciw). Projekt trafi do dalszych prac, czyli do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Potem musi przejść głosowanie w PE i ponownie trafi do Rady do zatwierdzenia.

Ylva Johansson podkreślała w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla "Faktów" TVN24, że "nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów".

