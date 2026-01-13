Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach: rozwiązania są dwa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na nowego szefa Polski 2050. Głosowanie - tylko w formie internetowej - miało potrwać do godziny 22. Po północy jeden z członków partii przekazał jednak, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050

Wicemarszałek Sejmu, założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że zwołał Radę Krajową na piątek. Dodał, że odbędzie się w formule zdalnej i zdecyduje, co dalej.

Mówił, że jego zdaniem teraz "rozwiązania są dwa - powtórzenie drugiej tury głosownia, albo całych wyborów". Podkreślił, że to Rada Krajowa zdecyduje, który scenariusz wybrać.

- Jeżeli miałoby być to powtórzenie całych wyborów, też nad tym w tej chwili pracują prawnicy, musielibyśmy w odpowiedni sposób tak zarządzić terminami przeprowadzenia tych wyborów i całą procedurą, żeby zmieścić się w innych terminach - to są już straszne formalności - bo po drodze wygasają kadencje zarządu, wygasają kadencje w związku z tym niektórych członków Rady Krajowej - oznajmił Hołownia.

- To jest mój ostrożnościowy argument, że jeżeli był problem z drugą turą, to chociaż pierwsza tura została skwitowana, ale była robiona na tym samym narzędziu, to zawsze może się znaleźć ktoś, kto będzie twierdził, że może i w pierwszej coś było nie tak, mimo że to zostało skwitowane i żadnych nieprawidłowości żeśmy nie znaleźli, a Komisja Wyborcza taki protokół zna - powiedział.

Zapytany, czy wystartuje, jeżeli będą powtórzone całe wybory, odparł, że nie podjął jeszcze takiej decyzji.

Hołownia o "próbie zakłócenia procesu wyborczego"

Hołownia mówił, że "to, co się wydarzyło, jest w tej chwili przedmiotem wnikliwego sprawdzenia". Dodał, że "wszystko wskazuje na to, że doszło do zewnętrznej próby zakłócenia naszego procesu wyborczego".

Podkreślił, że partia posługiwała się tym samym narzędziem do głosowania "we wszystkich przeprowadzanych wyborach, czy to na szczeblu regionalnym, czy centralnym". - Nigdy nas to narzędzie nie zawiodło. Ani od strony sprawności, ani od strony bezpieczeństwa, więc też nie było powodu, żeby przy tej okazji wszczynać jakiekolwiek większe alarmy - wyjaśniał.

Przekazał, że ma "do wglądu dokumenty, że biuro partii dopełniło wszystkich formalności, została zakupiona odpowiednia liczba slotów na ankiety, które miałyby zostać wysłane w tym procesie". - Mamy 700 czy 800 osób uprawnionych do głosowania w tych wyborach, tych slotów zostało zakupionych tysiąc, więc powinny móc z naddatkiem obsłużyć tę sytuację, tak jak to bywało wcześniej - dodał.

Szymon Hołownia Źródło: TVN24

- Natomiast odnotowano w systemie ponad 20 tysięcy prób wejść do systemu udzielenia odpowiedzi i w tej chwili firma, która jest dostawcą tego rozwiązania, sprawdza, jak to się stało, kto za tym stoi: czy to jest atak typu DDOS, czy to jest atak jakiegoś innego rodzaju - mówił Hołownia.

Jak dodał, "ponieważ na stole leży też wiarygodność firmy, która tym systemem operuje, nie pospieszamy ich, muszą to bardzo dokładnie sprawdzić". - Kiedy sprawdzą i będziemy wiedzieli, mam nadzieję, że to będzie już dzisiaj, może w jakichś późniejszych godzinach, bo od rana nad tym pracują w kontakcie z nami, to będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia - dodał.

- Jeżeli okaże się natomiast, że jest to jakiegoś rodzaju ingerencja zewnętrzna, która budzi jeszcze jakieś dalsze podejrzenia, to uważam, takie jest moje zdanie, nie konsultowałem jeszcze tego z władzami ugrupowania, powinniśmy być może poprosić służby państwowe o to, żeby to zweryfikowały, bo jeżeli w jednej z partii budujących dzisiaj koalicję rządową zdarzają się w czasie bardzo ważnego, wrażliwego procesu wyborczego tego typu rzeczy, to musimy wiedzieć, co się wydarzyło, żeby uniknąć tego w przyszłości - mówił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD