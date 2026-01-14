"Czy proces wyborczy jest zabezpieczony?". Takie pytania padały w grudniu

Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Głosowanie to zostało jednak unieważnione ze względu na problemy techniczne. Partia zdecydowała się też wystąpić do ABW i prokuratury, bo - jak przekazała - "z dużym prawdopodobieństwem miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy".

Pytania o bezpieczeństwo głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów część członków partii podnosiła już w grudniu. Dziennikarz TVN24 Wojciech Skrzypek dotarł do pisma kandydatów na szefa Polski 2050 z 21 grudnia 2025 roku, jakie skierowali do sekretarza generalnego partii Roberta Sitnika i przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej w formacji, Maurycego Przyrowskiego.

Zostało ono podpisane przez Paulinę Hennig-Kloskę, Joannę Muchę, Ryszarda Petru i Michała Kobosko (który ostatecznie wycofał się z kandydowania). W liście poprosili "o szczegółowe wyjaśnienie, jaki system elektronicznego oddawania głosów będzie zastosowany w tych wyborach i jakie są gwarancje zachowania tajności i braku ingerencji osób nieuprawnionych w proces wyborczy".

Wybory w Polsce 2050. Grudniowe pismo w sprawie systemu głosowania

W dokumencie zapytano, "czy jest to system zamówiony indywidualnie na ww. wybory" i "czy będzie wykorzystany jeden z produktów dostępnych ogólnie w bazie internetowej".

Dodano, że "jeżeli jest to system zamówiony indywidualnie pod wymogi tych konkretnych wyborów, to prosimy o informacje w jakiej firmie i czy jest certyfikowany przez dostawcę i na jakim poziomie pod względem:

zachowania tajności wyborów, w tym także braku możliwości sprawdzenia wyników poszczególnych kandydatów w trakcie głosowania,

braku możliwości zakłócenia przebiegu wyborów,

braku możliwości oddania głosu przez osoby nieuprawnione (czy są loginy dla głosujących),

sposobu liczenia głosów przez system i późniejszego archiwizowania wyników".

W liście zawarto także inne pytania.

"Jeżeli jest to system zaczerpnięty z bazy internetowej (np. Inter-ankieta), to prosimy o wyjaśnienie:

Czy i jak jest zabezpieczona tajność wyborów:

- pod kątem niemożności identyfikacji głosujących (kto, jak głosował),

- pod kątem niemożności sprawdzania (odczytywania) wyników wyborów na poszczególnych kandydatów w czasie trwania wyborów (wyniki częściowe), - pod kątem identyfikacji oddanych głosów z rozbiciem na regiony, w tym także takiej identyfikacji w czasie trwania wyborów.

W jaki sposób będzie prowadzona identyfikacja wyborców pod kątem ich uprawnień do głosowania (adres mailowy, ewentualnie inne sposoby identyfikacji)?

Czy proces wyborczy jest zabezpieczony przed nieuprawnionymi działaniami z zewnątrz?

Jaki jest sposób przechowania dokumentacji wyborczej w szczególności wyników wyborów zarejestrowanych elektronicznie?

Czy przewidziane jest sporządzenie analogowej wersji protokołu wyników wyborów?".

Zadano także pytania o organizację pracy Krajowej Komisji Wyborczej.

"W jaki sposób organizowana będzie praca Krajowej Komisji Wyborczej w trakcie przeprowadzenia wyborów oraz ustalania ich wyników, z uwzględnieniem miejsca gdzie Komisja będzie miała swoją siedzibę oraz osób niebędących członkami Krajowej Komisji Wyborczej, a znajdujących się w czasie wyborów w siedzibie komisji?

Oczekujemy wcześniejszego poinformowania o kwestiach wymienionych w p. 1 powyżej, tak aby możliwe było zgłoszenie przez kandydatów obserwatorów zewnętrznych celem obserwacji przebiegu wyborów i prac Krajowej Komisji Wyborczej".

Pismo zakończono prośbą o "ustosunkowanie się do powyższych zapytań niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma".

Hennig-Kloska: odpowiedź przyszła, uwag nie uwzględniono

O pismo to była pytana we wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, która wraz z ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz dostała się do drugiej tury wyborów.

- Prewencyjnie, jako kandydaci, chcieliśmy wiedzieć, który system będzie używany, czy dokładnie ten, który partia używała wcześniej, ale też jakie dodatkowe działania zabezpieczające będą wszczęte - mówiła.

- Odpowiedź przyszła. Naszych uwag nie uwzględniono, ale w dalszej kolejności Krajowa Komisja Wyborcza pewne dodatkowe zabezpieczenia podjęła. Jak się okazało, niewystarczające - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD