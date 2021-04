O szczepieniach przeciwko COVID-19 słyszymy ostatnio najwięcej i najczęściej, ale to wcale nie oznacza, że zniknęły inne choroby zakaźne. Rodzice ciągle mają obowiązek zaszczepić swoje dzieci między innymi przeciwko odrze, różyczce i śwince, ale coraz częściej tego nie robią. UNICEF alarmuje, że już straciliśmy przez to odporność zbiorową na odrę, więc rodziców trzeba zachęcać i informować wszystkimi możliwymi sposobami. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Szczepienia kojarzą nam się ostatnio przede wszystkim z walką z COVID-19, bo to o nich słyszymy najwięcej. Ale pandemia nie sprawiła, że zniknęły wszystkie inne choroby i program szczepień ochronnych dla dzieci. Ciągle obowiązkiem rodziców jest zaszczepić je między innymi przeciwko odrze, różyczce i śwince – UNICEF alarmuje, że nie wszyscy to robią. - Coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba uchyleń od szczepień wzrosła ponad czternastokrotnie – mówi dr Monika Kacprzak z UNICEF Polska.

"Te choroby, przy spadku odsetka zaszczepionych dzieci, wracają"

Tylko w zeszłym roku stwierdzono ponad 50 tysięcy "uchyleń" od szczepień. - Pokazał się pewien trend i teraz pytanie tylko, czy to jest związane z obecną, falą pandemii, czy to jest coś, co będzie trwało – zastanawia się pediatra i immunolog dr hab. Wojciech Feleszko. Wiadomo za to na pewno, że szczepienia to jedyne znane nam i skuteczne narzędzie chroniące przed wybuchem kolejnych epidemii chorób zakaźnych - pod warunkiem, że szczepi się na odpowiednią skalę. - Staliśmy się ofiarą dobrobytu i powszechności szczepień. Po prostu rzadko i dawno nie widzieliśmy osób chorych na odrę, polio, błonicę i tężec – dodaje dr Monika Kacprzak.