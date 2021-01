W nowym roku w Polsce urodzi się niemal tysiąc dzieci. "Odziedziczą świat, o który powinniśmy zadbać już dziś"

UNICEF, jak co roku, przygotował informację na 1 stycznia na temat statystyk urodzeń tego dnia. Wynika z niej, że najprawdopodobniej pierwsze dziecko w 2021 roku urodzi się na Fidżi, a ostatnie tego dnia - w Stanach Zjednoczonych. Według organizacji, w Polsce przyjdzie na świat około 989 dzieci, w tym w Warszawie - 46, podobnie jak w nowozelandzkim Auckland, gdzie według organizacji urodzi się 47 dzieci. Organizacja szacuje też, że po raz pierwszy większość dzieci urodzonych w Polsce w 2021 roku ma szansę dożyć ponad stu lat. Według nich, najdłużej będą żyły dzieci urodzone dziś w Andorze (119 lat), Szwajcarii (116) i Hiszpanii (114), a najkrócej dzieci z Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej (61 lat).

Indie i Chiny na czele rankingu

Globalnie ponad połowa porodów 1 stycznia odbędzie się w zaledwie 10 krajach: Indiach (59 995 dzieci), Chinach (35 615), Nigerii (21 439), Pakistanie (14 161), Indonezji (12 336), Etiopii (12 006), Stanach Zjednoczonych (10 312), Egipcie (9 455), Bangladeszu (9236) i Demokratycznej Republice Konga (8640). Łącznie na całym świecie w pierwszy dzień roku urodzi się około 371 504 dzieci. Średnia długość ich życia wyniesie 84 lata. Dyrektor generalna UNICEF Henrietta Fore, cytowana w komunikacie organizacji, zwróciła uwagę, że "dzieci przychodzą dziś na świat w zupełnie innych okolicznościach, niż to miało miejsce jeszcze rok temu". "Najmłodsi urodzeni w tym roku odziedziczą w przyszłości świat, o który powinniśmy zadbać już dziś. Uczyńmy zatem rok 2021 rokiem, w którym zaczniemy budować bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i zdrowszy świat dla dzieci - powiedziała.

W komunikacie UNICEF przypomniano, że w 2021 roku organizacja obchodzi 75. rocznicę powstania. "To ważny rok dla organizacji, której pomysłodawcą był Polak, doktor Ludwik Rajchman. "Przez ostatnie 75 lat, podczas konfliktów, masowych przesiedleń, klęsk żywiołowych i kryzysów, UNICEF służył dzieciom na całym świecie. Wraz z Nowym Rokiem odnawiamy nasze zobowiązanie do ochrony dzieci i walki o przestrzeganie ich praw bez względu na to, gdzie mieszkają" - podkreśliła Henrietta Fore.