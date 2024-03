Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova w europejskich stolicach rozmawia o zagrożeniach przed wyborami do europarlamentu. W Warszawie spotkała się w czwartek z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Rozmowa, jak przekazała na konferencji, dotyczyła między innymi Pegasusa.

W czwartek do Polski przyjechała Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Spotkała się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Po rozmowach wystąpili na wspólnej konferencji.

Bodnar: pozostajemy w stałym dialogu

- Kilka tygodni temu w Brukseli prezentowałem nasz plan działania. Wykonanie tego planu jest istotne, ponieważ od tego zależy, czy procedura z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej będzie wciąż toczyła się w stosunku do Polski - mówił Bodnar.

W czasie czwartkowych rozmów z Jourovą "poinformował o tym, że w Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, że kolejne ustawy staną się przedmiotem prac parlamentarnych, także że został przygotowany cały pakiet rozwiązań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego".

Bodnar po spotkaniu z Jourovą TVN24

- Rozmawialiśmy także o tych kwestiach, które są istotne z punktu widzenia przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem wybory do Parlamentu Europejskiego są wielkim świętem demokracji na szczeblu europejskim - powiedział Bodnar.

- Pani przewodnicząca angażuje się w różne kwestie związane także z zagrożeniami, które występują dla tego procesu wyborczego. Jestem bardzo wdzięczny pani przewodniczącej, że po raz kolejny odwiedza Polskę i że pozostajemy w tym stałym dialogu, jeśli chodzi o kwestie dotyczące praworządności oraz kwestie dotyczące standardów demokratycznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej - mówił minister.

Jourova: tym razem to nie praworządność była głównym tematem

Jourova powiedziała, że "tym razem to nie praworządność jest głównym przedmiotem jej wizyty". Przekazała, że Warszawa to czwarta stolica na jej "democracy tour", w ramach którego prowadzi rozmowy o zagrożeniach przed wyborami do europarlamentu.

- Ważne, byśmy w sposób odpowiedzialny przygotowali się do ochrony przed różnymi zagrożeniami, obcą interwencją, kampaniami dezinformacyjnymi, chociażby ze strony Kremla. Musimy być gotowi na cyberataki. Po raz pierwszy sztuczna inteligencja może być w sposób znaczny wykorzystana do manipulacji preferencjami wyborczymi - powiedziała.

Dodała, że z Bodnarem rozmawiali "o tym, co można zrobić, by przeciwdziałać wykorzystywaniu niewłaściwemu takich programów, jak Pegasus". - Pracujemy nad rozwiązami o charakterze nielegislacyjnym, informując państwa członkowskie o konsekwencjach prawnych nadużywania takiego oprogramowania szpiegowskiego. Pan minister Bodnar poinformował mnie o tym, że Polska również aktywnie działa w tym kierunku. Jeśli chodzi o Pegasusa, chciałabym powiedzieć, że gdy państwo wykorzystuje to oprogramowanie przeciw opozycji, to naszym zdaniem jest poważne naruszenie praworządności - podkreśliła.

Jourova: warunki odblokowania KPO są spełnione, ich realizacja będzie nadal monitorowana

Mówiła też o KPO. - Podjęliśmy decyzję o odblokowaniu [KPO - red.] w oparciu o ocenę kamieni milowych i warunków, które zostały wyznaczone w porozumieniu z Polską już jakiś czas temu. Złożyliśmy deklarację w oparciu o tę ocenę, że warunki zostały spełnione - stwierdziła Jourova. Zaznaczyła jednak, że "jest taka ogólna zasada, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie, otóż monitoring jest stały, jeśli chodzi o realizację kamieni milowych i spełnianie warunków". Podkreśliła, że tak samo będzie w przypadku Polski. Wyraziła zadowolenie, że Polska może wreszcie rozpocząć "bardzo ważne" reformy wykorzystując wsparcie KPO w dziedzinie rolnictwa, ochrony środowiska. - Cieszę się niezmiernie, że Polska ma plany zwiększyć możliwości, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. To jest bardzo ważne z punktu widzenia zatrudnienia kobiet. Komisja ma obowiązek by stale monitorować sytuację we wszystkich państwach członkowskich łącznie z Polską - powiedziała Jourva.

Autorka/Autor:ads/ft

Źródło: TVN24