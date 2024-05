Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek, że zakończy procedurę z art. 7. przeciwko Polsce. W ocenie KE nie ma już poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. Komisja pozostawia ocenę co do zamknięcia postępowania w ramach art. 7 Radzie UE, która na podstawie jej analizy może podjąć decyzję na najbliższym posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych - 21 maja w Brukseli. To wtedy ministrowie do spraw europejskich mają dyskutować o dalszych krokach w ramach art. 7. Kraje członkowskie mogą poprzeć wnioski Komisji Europejskiej i zdecydować o zakończeniu procedury.