Projekt rezolucji w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. "Zamach na europejską wspólnotę"

Pięć frakcji Parlamentu Europejskiego przygotowało projekt rezolucji dotyczący wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności prawa polskiego nad przepisami europejskimi. Ich zdaniem była to "jednostronna decyzja kwestionująca ramy prawne Unii Europejskiej i przystąpienie do niej Polski". Tymczasem grupa EKR, do której należy PiS, przygotowała własny projekt, w którym podkreśla, że wyrok polskiego trybunału jest zgodny z jego wcześniejszym orzecznictwem.