Polski kandydat do Trybunału Obrachunkowego z negatywną opinią komisji Parlamentu Europejskiego

Polski kandydat do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Marek Opioła dostał negatywną opinię parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej - przekazał brukselski korespondent TVN24 i TVN24 BiS Maciej Sokołowski. Opioła to wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i były poseł PiS.

Miejsce dla Polski w Trybunale Obrachunkowym jest puste od ponad roku, gdy unijnym komisarzem został Janusz Wojciechowski, który wtedy przestał być audytorem. W poniedziałek wieczorem w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie polskiego kandydata do Trybunału. Jest nim Marek Opioła, wiceprezes NIK, wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Po wysłuchaniu Opioły komisja głosowała w sprawie jego kandydatury, jednak zaopiniowała ją negatywnie stosunkiem głosów 23 do 7. Teraz sprawa trafi pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, co zaplanowano na sesji w przyszłym tygodniu. Jeśli wynik głosowania na sesji plenarnej będzie taki jak w komisji, to Parlament będzie się domagał wycofania kandydatury i wskazanie innej osoby.