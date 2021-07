Leszek Miller o tym, jak komentuje się w Brukseli działania polskiego rządu

- Z jednej strony jestem skłonny ironizować, bo wszyscy ludzie pana Ziobry i on sam przypominają mi komedię pomyłek, ale z drugiej strony to jest oczywiście zatrważające, bo to dzieje się naprawdę, a nie na ekranie kinowym - mówił. - Można zadać sobie pytanie, dlaczego to się w Polsce dzieje i jak daleko nasz kraj odszedł od norm cywilizacyjnych, w każdym razie cywilizacji europejskiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni - dodał.