Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Profesor Ewa Łętowska komentuje

Nie mam co do tego wątpliwości, że będzie to wystąpienie poruszające. Prezydent Biden jest znakomitym mówcą, lubi symbolikę, więc trzeba uważnie słuchać jego słów - powiedział były ambasador w Waszyngtonie Ryszard Schnepf, który odniósł się do nadchodzącej wizyty prezydenta USA w Polsce i przemówienia, które amerykański przywódca ma wygłosić we wtorek w Arkadach Kubickiego. Według Schnepfa "bardzo pożądany" byłby przyjazd do Warszawy w tym czasie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jednak jego zdaniem decyzja w tej sprawie "będzie podjęta w ostatnim momencie".