Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przyjedzie do Polski

Do Polski w czwartek uda się komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson - poinformowała Komisja Europejska. Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski przekazał, że spotka się z ministrem Mariuszem Kamińskim. W środę w Brukseli kolegium unijnych komisarzy będzie dyskutować między innymi o napływie nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej oraz o reformie polityki migracyjnej i azylowej Wspólnoty.