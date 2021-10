Donald Tusk proponuje zmianę w konstytucji. Mówi o "żelaznej gwarancji" pozostania Polski w Unii Europejskiej

Celem tego wniosku jest żelazna gwarancja, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej tak długo, jak długo Polacy będą tego chcieli – mówił w piątek Donald Tusk, prezentując proponowaną zmianę w konstytucji. Jak tłumaczył, miałoby to zagwarantować, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej należałoby przegłosować większością dwóch trzecich głosów w obydwu izbach parlamentu lub w drodze referendum.

Podczas konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej w Płońsku lider ugrupowania Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólną zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich. - To jest bardzo proste przedsięwzięcie - podkreślał Tusk. Jego zdaniem apel w tej sprawie powinien popłynąć z każdego polskiego miasteczka, które skorzystało na polskiej obecności w Unii. - Proszę natychmiast zgodzić się na wspólne przedsięwzięcie - drobna zmiana w konstytucji, która pozwoli uniknąć ryzyka, że w nocy wyprowadzi się w Polskę z Unii - powiedział Tusk na konwencji, która odbyła się 18 września.

Tusk o propozycji zmiany w konstytucji

Tusk przeczytał treść proponowanego zapisu. - Wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga zgody wyrażonej w ustawie uchwalanej przez Sejm większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczy posłów oraz przez Senat większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczy senatorów albo w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem artykułu 125. – odczytał.

Tusk: sygnał dla UE, że nasze członkostwo nie jest na krawędzi

Pytany o to, czy o swojej inicjatywie rozmawiał już z partnerami z opozycji, Tusk zwrócił uwagę, że "mówimy o bardzo poważnej sprawie, a powaga tej sprawy ujawniła się w ostatnich kilku miesiącach". - Mówię tu nie tylko o być może nieostrożnych albo po prostu niemądrych wypowiedziach posłów Terleckiego czy Suskiego, ale mówię o całej praktyce politycznej ostatnich kilkunastu miesięcy, a więc o realnym zagrożeniu wyjścia Polski z Unii Europejskiej – powiedział.

- Tutaj nie ma czego negocjować. Tutaj nie ma żadnej gry partyjnej. Przecież nie wynegocjujemy z kimś, że może w połowie wyjdziemy z Unii Europejskiej. To jest bardzo prosty test dla nas wszystkich, czy chcemy zagwarantować, że o tym, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie, zdecydujemy w taki sam sposób, w jaki decydowaliśmy o wejściu do UE – tłumaczył.

- Nie chodzi o zabetonowanie w konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej. Chodzi o zagwarantowanie, że to Polacy w referendum albo wyraźna większość parlamentarna będzie o tym decydowała, a nie kaprys partii, która dysponuje raptem jedną trzecią głosów, i która jest coraz bardziej antyeuropejska, ale przecież nie ma poparcia większości – zauważył.

Tusk zadeklarował, że "to nie jest żadna sprytna gra z PiS-em czy inną partią". - To jest bardzo prosty, logiczny wniosek, który ma i Polaków zabezpieczyć, i dać sygnał Unii Europejskiej, że to nasze członkostwo nie jest na krawędzi – powiedział.